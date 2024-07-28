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Конец лета — пора для черенкования гортензий. Простой метод размножить любой сорт этого красивого кустарника

Размножение гортензий черенками поможет получить качественные саженцы

1:12
Садоводство

Конец лета — идеальное время для черенкования гортензий. Этот простой метод позволяет размножить практически любой сорт этого красивого декоративного кустарника, даже самый капризный.

Размножение гортензий черенками поможет получить качественные саженцы
Фото: commons.wikimedia.org by Sweetie candykim, PDM

Нужно лишь следовать нескольким несложным правилам. Для начала выберите крепкий побег гортензии длиной примерно 12-15 сантиметров. На черенке должно быть не менее трёх междоузлий. Сделайте нижний срез под углом 45 градусов, оставив примерно полсантиметра до нижней почки.

Верхний срез сделайте под прямым углом. Удалите все листья, оставив только пару верхних, которые нужно обрезать наполовину. Затем посадите черенок в ёмкость с песком или вермикулитом или просто поставьте его в воду. Через пару недель у него появятся здоровые корни, и для этого не потребуется специальный корневой стимулятор.

Размножение гортензий черенками — простой и эффективный способ, который доступен даже начинающим садоводам. С его помощью вы легко сможете получить качественные саженцы ваших любимых сортов этого яркого и красивого кустарника.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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