Куда деваются цветки и бутоны? Признаки, показывающие, что пора делить растения

Когда нужно пересаживать и делить цветы?

2:16 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Каждый ответственный цветовод рано или поздно сталкивается с необходимостью пересадки или деления своих любимых растений. Определить подходящий момент для этих процедур бывает непросто, особенно для начинающих.

Фото: Transferred from en.wikipedia to Commons by Harald Haugland by Jasper33 at English Wikipedia, PDM

Когда цветы нуждаются в пересадке

1. Корни заполонили горшок. Если корни активно растут и начинают переплетаться, высовываться из дренажных отверстий или выпирать из земли — это явный сигнал, что растению тесно в текущем горшке.

2. Растение плохо развивается. Вялые, мелкие листья, медленный рост и вытягивание стебля свидетельствуют о том, что растению не хватает места и питательных веществ.

3. Земля высыхает очень быстро. Если почва в горшке пересыхает буквально за день-два, значит корневая система заполнила весь объем и влага быстро расходуется.

4. Появились признаки голодания. Если листья теряют яркий цвет, желтеют или краснеют, а рост замедляется — вероятно, требуется пересадка в более просторный горшок.

Когда нужно делить цветы

1. Куст стал слишком плотным. Если центральная часть растения начинает отмирать, а листья/побеги становятся мелкими — пора его разделять.

2. Цветение ухудшилось. Если количество цветков и бутонов стало заметно меньше, а сами они стали мельче — значит, клумба или горшок перестали справляться с питанием всех побегов.

3. Куст разрастается слишком сильно. Когда растение выходит за пределы отведенного ему пространства и начинает перерастать через край горшка или подавлять соседние культуры — это сигнал к делению.

4. Центр куста засыхает. Если в центре растения появились сухие, желтеющие листья и побеги — это верный признак того, что пора делить.

Определив, что пришло время для пересадки или деления, действуйте аккуратно, чтобы не нанести вред растению. Соблюдайте правила пересадки и разделения — и ваши цветы отблагодарят вас буйным ростом и обильным цветением.