Куда деваются цветки и бутоны? Признаки, показывающие, что пора делить растения

Каждый ответственный цветовод рано или поздно сталкивается с необходимостью пересадки или деления своих любимых растений. Определить подходящий момент для этих процедур бывает непросто, особенно для начинающих.

Фото: Transferred from en.wikipedia to Commons by Harald Haugland by Jasper33 at English Wikipedia, PDM