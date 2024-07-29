Листья ваших кабачков побелели? Определяем проблему и принимаем меры

5 возможных причин побеления листьев кабачков

2:09 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Собираясь в очередной раз на участок, вы вдруг замечаете, что листья ваших кабачков стали белесыми или даже полностью побелевшими. Это явно сигнал того, что с растениями что-то не так. Разберемся, почему это происходит и что поможет кабачкам восстановиться.

Фото: commons.wikimedia.org by Ariel Palmon, CC BY 3.0

Возможные причины побеления листьев кабачков

1. Поражение мучнистой росой

Это распространенное грибковое заболевание, которое проявляется мучнистым налетом на листьях и стеблях. Пораженные листья постепенно желтеют и отмирают.

2. Недостаток питания

Если в почве не хватает питательных веществ, особенно азота и магния, листья кабачков могут менять окраску, становясь белесыми или желтоватыми.

3. Повреждение вредителями

Белые пятна на листьях могут свидетельствовать о нашествии паутинных клещей или других вредителей, активно высасывающих соки из растения.

4. Чрезмерное солнечное освещение

Молодые нежные листья кабачков могут выгорать и обесцвечиваться под воздействием прямых солнечных лучей, особенно в жаркую погоду.

5. Недостаток влаги в почве

Если корням кабачков не хватает влаги, листья могут высыхать и приобретать белесый оттенок.

Что делать, если листья кабачков побелели

Независимо от причины, важно как можно быстрее принимать меры для восстановления растений.

при поражении мучнистой росой обработайте кабачки фунгицидными препаратами;

внесите в почву комплексное минеральное удобрение, богатое азотом и магнием;

опрыскайте листья раствором борной кислоты, это поможет устранить повреждение вредителями;

притените молодые растения от прямых солнечных лучей;

регулярно увлажняйте почву, не допуская пересыхания.

Комплексный уход поможет листьям кабачков восстановить здоровый зеленый цвет и продолжить активный рост. Вовремя принятые меры обеспечат хороший урожай ваших любимых кабачков.