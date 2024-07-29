Листья ваших кабачков побелели? Определяем проблему и принимаем меры

Собираясь в очередной раз на участок, вы вдруг замечаете, что листья ваших кабачков стали белесыми или даже полностью побелевшими. Это явно сигнал того, что с растениями что-то не так. Разберемся, почему это происходит и что поможет кабачкам восстановиться.
1. Поражение мучнистой росой
Это распространенное грибковое заболевание, которое проявляется мучнистым налетом на листьях и стеблях. Пораженные листья постепенно желтеют и отмирают.
2. Недостаток питания
Если в почве не хватает питательных веществ, особенно азота и магния, листья кабачков могут менять окраску, становясь белесыми или желтоватыми.
3. Повреждение вредителями
Белые пятна на листьях могут свидетельствовать о нашествии паутинных клещей или других вредителей, активно высасывающих соки из растения.
4. Чрезмерное солнечное освещение
Молодые нежные листья кабачков могут выгорать и обесцвечиваться под воздействием прямых солнечных лучей, особенно в жаркую погоду.
5. Недостаток влаги в почве
Если корням кабачков не хватает влаги, листья могут высыхать и приобретать белесый оттенок.
Независимо от причины, важно как можно быстрее принимать меры для восстановления растений.
Комплексный уход поможет листьям кабачков восстановить здоровый зеленый цвет и продолжить активный рост. Вовремя принятые меры обеспечат хороший урожай ваших любимых кабачков.
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