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Листья ваших кабачков побелели? Определяем проблему и принимаем меры

5 возможных причин побеления листьев кабачков

2:09
Садоводство » Советы

Собираясь в очередной раз на участок, вы вдруг замечаете, что листья ваших кабачков стали белесыми или даже полностью побелевшими. Это явно сигнал того, что с растениями что-то не так. Разберемся, почему это происходит и что поможет кабачкам восстановиться.

5 возможных причин побеления листьев кабачков
Фото: commons.wikimedia.org by Ariel Palmon, CC BY 3.0

Возможные причины побеления листьев кабачков

1. Поражение мучнистой росой
Это распространенное грибковое заболевание, которое проявляется мучнистым налетом на листьях и стеблях. Пораженные листья постепенно желтеют и отмирают.

2. Недостаток питания
Если в почве не хватает питательных веществ, особенно азота и магния, листья кабачков могут менять окраску, становясь белесыми или желтоватыми.

3. Повреждение вредителями
Белые пятна на листьях могут свидетельствовать о нашествии паутинных клещей или других вредителей, активно высасывающих соки из растения.

4. Чрезмерное солнечное освещение
Молодые нежные листья кабачков могут выгорать и обесцвечиваться под воздействием прямых солнечных лучей, особенно в жаркую погоду.

5. Недостаток влаги в почве
Если корням кабачков не хватает влаги, листья могут высыхать и приобретать белесый оттенок.

Что делать, если листья кабачков побелели

Независимо от причины, важно как можно быстрее принимать меры для восстановления растений.

  • при поражении мучнистой росой обработайте кабачки фунгицидными препаратами;
  • внесите в почву комплексное минеральное удобрение, богатое азотом и магнием;
  • опрыскайте листья раствором борной кислоты, это поможет устранить повреждение вредителями;
  • притените молодые растения от прямых солнечных лучей;
  • регулярно увлажняйте почву, не допуская пересыхания.

Комплексный уход поможет листьям кабачков восстановить здоровый зеленый цвет и продолжить активный рост. Вовремя принятые меры обеспечат хороший урожай ваших любимых кабачков.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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