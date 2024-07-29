Выкопали ранний картофель? Не теряйте времени — засаживайте грядку этими овощами

Лучшие культуры для посадки на освободившейся грядке

Ранний картофель — одна из первых культур, которую мы высаживаем весной в надежде на скорый урожай. Но что делать, когда картофельные клубни созрели и их пора убирать с грядки? Не спешите оставлять эту землю пустовать — на освободившемся месте можно успеть вырастить ещё одну культуру!

Фото: commons.wikimedia.org by Картошка, CC BY-SA 3.0

Что посадить после раннего картофеля

1. Бобовые культуры

Горох, фасоль, бобы — идеальный выбор для посадки на освободившееся место. Эти растения не только быстро дают урожай, но и обогащают почву азотом, что пойдет на пользу последующим культурам.

2. Зелёные овощи

Салат, шпинат, руккола, укроп, петрушка и другая зелень быстро вырастают и порадуют урожаем уже через 30-40 дней. Они займут освободившееся место и не дадут сорнякам одолеть грядку.

3. Редис, репа, дайкон

Эти корнеплоды также идеально подходят для посадки после раннего картофеля. Их время вегетации обычно составляет 1,5-2 месяца, что позволит успеть получить урожай до наступления холодов.

4. Кабачки, патиссоны

Эти быстрорастущие и плодовитые овощные культуры хорошо чувствуют себя на месте, где уже выращивался картофель. Кабачки и патиссоны будут радовать вас обильным урожаем вплоть до заморозков.

5. Зелёные удобрения

Если вы не планируете сразу засаживать грядку, можете посеять сидераты — горчицу, рожь, клевер или просо. Они "зелёным удобрением" обогатят почву перед посадкой следующей культуры.

Важно помнить, что при выборе культур для посадки после раннего картофеля, ориентируйтесь на сроки их вегетации. Растения должны успеть дать урожай до наступления холодов. Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете максимально эффективно использовать освободившиеся грядки и получить дополнительные урожаи.