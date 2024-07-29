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Как избавиться от муравьёв раз и навсегда: будут за километр обходить ваш участок

Как избавиться от муравьёв на участке

3:18
Садоводство

Муравьи — нежелательные гости, способные превратить цветущий сад в поле боя. Эти крошечные, но настойчивые насекомые могут серьезно повредить растения и урожай, что вызывает у садоводов отчаяние.

Как избавиться от муравьёв на участке
Фото: commons.wikimedia.org by Richard Bartz, Munich Makro Freak, CC BY-SA 2.5

Тем не менее, бороться с муравьями можно без использования вредных химикатов. Существует множество эффективных и экологичных методов, которые помогут избавиться от муравьев в огороде, не причиняя вреда окружающей среде и полезным насекомым.

Природные репелленты

Многие растения обладают естественными свойствами отпугивать муравьев. Посадка лаванды, мяты, чеснока или бархатцев по периметру огорода создаст природный барьер, через который муравьи не захотят проходить. Эти ароматные растения не только защитят ваш огород, но и придадут ему красоту и аромат.

Кофейная гуща и корица

Кофейная гуща и корица — простые, но эффективные средства отпугивания муравьев. Рассыпанные вокруг грядок или у входа в муравейник, они создают неприятный для насекомых запах и текстуру. Дополнительно, кофейная гуща обогащает почву азотом, служа отличным удобрением.

Борная кислота и сахар

Смесь борной кислоты и сахара является эффективной приманкой для муравьев. Насекомые, привлеченные сладким запахом, приносят эту смесь в муравейник, где она действует как яд, уничтожая колонию изнутри. Важно использовать этот метод осторожно, размещая приманки в недоступных для детей и домашних животных местах.

Уксусный раствор

Опрыскивание муравьиных троп и мест скопления насекомых раствором уксуса и воды в пропорции 1:1 помогает нарушить их химические следы и дезориентировать муравьев. Регулярное применение этого метода заставит насекомых искать новые пути и покинуть территорию огорода.

Горячая вода

Простой, но эффективный способ борьбы с муравейниками — использование горячей воды. Аккуратное вливание кипятка непосредственно в муравейник может уничтожить значительную часть колонии. Этот метод требует осторожности, чтобы не повредить близлежащие растения.

Диатомовая земля

Использование диатомовой земли — натурального порошка из окаменелых водорослей — является безопасным для растений способом борьбы с муравьями. Рассыпанная вокруг грядок или на муравьиных тропах, она действует как механический инсектицид, повреждая внешний скелет насекомых и вызывая их обезвоживание.

Создание барьеров

Физические барьеры могут эффективно защитить растения от муравьев. Липкая лента или меловой порошок вокруг стволов деревьев и оснований растений создают преграду, которую муравьи не смогут преодолеть.

Поддержание чистоты

Регулярная уборка опавших фруктов, удаление сорняков и поддержание общей чистоты в огороде значительно снижают привлекательность территории для муравьев. Чистый огород лишает насекомых источников пищи и укрытия, заставляя их искать более подходящие места обитания.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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