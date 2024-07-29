Почему стоит посадить на участке лаванду: никто и не подумает

Эксперты рассказали, почему стоит посадить на участке лаванду

1:09 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Не уверены, стоит ли сажать лаванду на загородном участке? Определённо стоит! Это растение принесёт множество преимуществ. Во-первых, лаванда создаст на даче атмосферу, в которой приятно находиться. Во-вторых, она защитит многие огородные культуры.

Фото: commons.wikimedia.org by Promuovere, CC BY-SA 4.0

Улучшение внешнего вида участка

Лаванда – это очень красивое растение, которое станет настоящим украшением вашего загородного участка.

Приятный аромат

Лаванда обладает приятным ароматом, который сделает пребывание на даче ещё более приятным. Лавандовый запах способствует расслаблению и успокоению.

Привлечение опылителей и отпугивание вредителей

Лаванда приносит пользу и для выращиваемых на даче культур. Её аромат привлекает опылителей, таких как пчёлы, что повышает шансы на обильный урожай. Одновременно, лаванда отпугивает вредителей, защищая огородные культуры. К тому же, запах лаванды не нравится кошкам, поэтому они будут обходить грядки с этим растением стороной.