Не уверены, стоит ли сажать лаванду на загородном участке? Определённо стоит! Это растение принесёт множество преимуществ. Во-первых, лаванда создаст на даче атмосферу, в которой приятно находиться. Во-вторых, она защитит многие огородные культуры.
Улучшение внешнего вида участка
Лаванда – это очень красивое растение, которое станет настоящим украшением вашего загородного участка.
Приятный аромат
Лаванда обладает приятным ароматом, который сделает пребывание на даче ещё более приятным. Лавандовый запах способствует расслаблению и успокоению.
Привлечение опылителей и отпугивание вредителей
Лаванда приносит пользу и для выращиваемых на даче культур. Её аромат привлекает опылителей, таких как пчёлы, что повышает шансы на обильный урожай. Одновременно, лаванда отпугивает вредителей, защищая огородные культуры. К тому же, запах лаванды не нравится кошкам, поэтому они будут обходить грядки с этим растением стороной.
На Липцовском участке противник не оставляет попыток захватить село Глубокое. За сутки "северяне" отразили четыре атаки, уничтожено 15 украинских солдат.