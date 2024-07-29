Время вносить компост: 5 простых способов понять, что он созрел

Компостирование — отличный способ перерабатывать пищевые и органические отходы в ценное удобрение для вашего сада или огорода. Но как понять, когда компост готов для внесения в почву? Вот 5 главных признаков зрелости компоста:
Готовый компост должен иметь темно-коричневый, почти черный цвет и мягкую, рассыпчатую консистенцию, похожую на садовую землю. Если в компосте все еще видны неперегнившие растительные остатки, значит, он еще не полностью созрел.
Зрелый компост издает приятный, землистый аромат. Если он пахнет гнилью, сероводородом или еще как-то неприятно, значит, процесс компостирования еще не завершен.
Когда активная фаза компостирования закончена, температура компостной кучи должна быть близка к температуре окружающей среды. Если куча все еще теплая, значит, в ней продолжаются процессы разложения.
В готовом компосте не должно быть червей, личинок, грибов или других микроорганизмов, которые активно размножаются в незрелом компосте. Их присутствие говорит о том, что процесс компостирования еще не завершен.
Зрелый компост имеет однородную структуру без крупных растительных остатков. Если в нем еще видны большие куски веток, листьев или других компонентов, значит, компост нуждается в дополнительном времени для дозревания.
Когда компост полностью созрел, он готов к использованию в качестве питательного удобрения для растений. Добавляйте его в почву перед посевом или посадкой, мульчируйте им приствольные круги деревьев и кустарников. Компост обогатит почву питательными веществами и улучшит ее структуру.
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