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Время вносить компост: 5 простых способов понять, что он созрел

Как узнать, что компост можно вносить в почву

2:01
Садоводство » Советы

Компостирование — отличный способ перерабатывать пищевые и органические отходы в ценное удобрение для вашего сада или огорода. Но как понять, когда компост готов для внесения в почву? Вот 5 главных признаков зрелости компоста:

Как узнать, что компост можно вносить в почву
Фото: commons.wikimedia.org by Tomwsulcer, PDM

1. Цвет и текстура

Готовый компост должен иметь темно-коричневый, почти черный цвет и мягкую, рассыпчатую консистенцию, похожую на садовую землю. Если в компосте все еще видны неперегнившие растительные остатки, значит, он еще не полностью созрел.

2. Отсутствие посторонних запахов

Зрелый компост издает приятный, землистый аромат. Если он пахнет гнилью, сероводородом или еще как-то неприятно, значит, процесс компостирования еще не завершен.

3. Температура

Когда активная фаза компостирования закончена, температура компостной кучи должна быть близка к температуре окружающей среды. Если куча все еще теплая, значит, в ней продолжаются процессы разложения.

4. Отсутствие вредителей

В готовом компосте не должно быть червей, личинок, грибов или других микроорганизмов, которые активно размножаются в незрелом компосте. Их присутствие говорит о том, что процесс компостирования еще не завершен.

5. Однородная структура

Зрелый компост имеет однородную структуру без крупных растительных остатков. Если в нем еще видны большие куски веток, листьев или других компонентов, значит, компост нуждается в дополнительном времени для дозревания.

Когда компост полностью созрел, он готов к использованию в качестве питательного удобрения для растений. Добавляйте его в почву перед посевом или посадкой, мульчируйте им приствольные круги деревьев и кустарников. Компост обогатит почву питательными веществами и улучшит ее структуру.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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