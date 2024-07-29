Радуйтесь цветению круглый год: секреты правильной весенней обрезки роз

Розы - одни из самых популярных и любимых садовых цветов. Но чтобы розовые кусты ежегодно радовали нас продолжительным и обильным цветением, за ними необходимо правильно ухаживать. Одна из важных процедур - обрезка. Расскажем, как правильно обрезать розы, чтобы добиться повторного цветения.
Для повторного цветения лучше всего обрезать розы в весенний период, когда растения только начинают просыпаться. Идеальное время - март-апрель, в зависимости от региона и погодных условий. В средней полосе России, как правило, обрезку рекомендуется проводить в конце марта - начале апреля.
Также можно прибегнуть к летней или осенней обрезке, но весенняя является наиболее эффективной для стимуляции повторного цветения.
Такая комплексная весенняя обрезка стимулирует розы к быстрому отрастанию новых сильных и здоровых побегов. Это обеспечит пышное и продолжительное цветение на протяжении всего сезона.
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