Радуйтесь цветению круглый год: секреты правильной весенней обрезки роз

Обрезка роз для пышного повторного цветения: пошаговая инструкция

1:58 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Розы - одни из самых популярных и любимых садовых цветов. Но чтобы розовые кусты ежегодно радовали нас продолжительным и обильным цветением, за ними необходимо правильно ухаживать. Одна из важных процедур - обрезка. Расскажем, как правильно обрезать розы, чтобы добиться повторного цветения.

Фото: commons.wikimedia.org by Наталия19, CC BY-SA 3.0

Когда обрезать розы

Для повторного цветения лучше всего обрезать розы в весенний период, когда растения только начинают просыпаться. Идеальное время - март-апрель, в зависимости от региона и погодных условий. В средней полосе России, как правило, обрезку рекомендуется проводить в конце марта - начале апреля.

Также можно прибегнуть к летней или осенней обрезке, но весенняя является наиболее эффективной для стимуляции повторного цветения.

Как правильно обрезать розы

Используйте острые, хорошо заточенные секаторы или ножницы. Они должны аккуратно срезать ветки, не сдавливая их. Сначала удалите все поврежденные, сухие или больные побеги. Срезайте их до здоровой древесины. Обрезайте розы на высоту 20-30 см от земли. Оставляйте 3-5 здоровых почек на каждом побеге. Срезайте побеги под наклоном, чтобы вода стекала с разреза, а не скапливалась. Срезы делайте на 0,5 см выше внешней почки, направленной в нужную сторону роста. Удалите все поросль и нижние побеги, растущие ближе 20 см к земле. По окончании работ тщательно уберите обрезанные ветки, чтобы предотвратить распространение болезней.

Такая комплексная весенняя обрезка стимулирует розы к быстрому отрастанию новых сильных и здоровых побегов. Это обеспечит пышное и продолжительное цветение на протяжении всего сезона.