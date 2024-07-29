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Какие горшки лучше для комнатных растений: рекомендации по оптимальному подбору

Подбираем лучшие горшки для комнатных цветов

2:11
Садоводство » Комнатные цветы

Если вы занимаетесь выращиванием комнатных цветов и декоративных растений, вопрос о том, какие горшки для них выбрать, наверняка вас волнует. Ведь от этого во многом зависит успешность и продолжительность жизни ваших питомцев. На что следует обращать внимание при покупке горшков?

Подбираем лучшие горшки для комнатных цветов
Фото: unsplash.com by Igor Ovsyannykov, PDM

Материал

Самый популярный материал для горшков — керамика. Она обладает оптимальными теплоизоляционными и воздухопроницаемыми свойствами, а также привлекательным внешним видом. Однако керамические горшки хрупкие, поэтому подходят не для всех случаев.

Альтернативой может стать пластик. Он более прочный и легкий, но зато хуже "дышит". Также существуют горшки из дерева, камня, металла и других материалов. Выбирайте вариант, который будет гармонировать с интерьером и подходить для конкретного растения.

Размер

Горшок должен быть на 2-4 см шире, чем земляной ком растения. Слишком тесный сосуд не позволит корням развиваться нормально, а слишком просторный быстро приведет к загниванию корней из-за избыточной влаги.

Поэтому при пересадке внимательно осматривайте корневую систему и подбирайте емкость соответствующего размера. Помните, что большинство комнатных растений предпочитают стесненные условия.

Форма

Классическая форма горшка — цилиндрическая. Она подходит для большинства растений. Но есть и другие варианты:

  • конусовидные горшки хороши для суккулентов и кактусов;
  • низкие, широкие емкости нужны для растений с крупными листьями;
  • узкие и глубокие подойдут для ампельных растений.

Выбирайте форму в зависимости от особенностей и потребностей конкретного растения.

Дренаж

Для нормального роста комнатных растений обязательно наличие дренажных отверстий в горшке. Они позволяют лишней влаге стекать, предотвращая загнивание корней.

Лучше, если дренажные отверстия будут расположены не только в дне, но и по бокам горшка — так вода будет отводиться более эффективно.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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