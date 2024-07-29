Эффективный полив помидоров в августе: почему важно делать это утром или вечером

Полив помидоров: вот почему так важно знать, когда лучше это делать

2:03 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Август — один из самых жарких месяцев в сезоне, когда помидоры как никогда нуждаются во влаге. Именно в это время им необходим правильный, своевременный полив, чтобы растения могли справиться с жарой и продолжить плодоношение. Но когда лучше это делать — утром или вечером?

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Утренний или вечерний полив — в чем разница?

Поливать помидоры можно как утром, так и вечером. Однако каждое из этих времени суток имеет свои особенности и преимущества.

Утренний полив:

влага успевает полностью впитаться в почву до полуденного зноя, что предотвращает испарение;

растения получают влагу в тот момент, когда им особенно нужна вода для запуска всех жизненных процессов;

меньше риск появления грибковых заболеваний, так как листья и плоды не остаются влажными на ночь.

Вечерний полив:

вода не испаряется так быстро, как днем, поэтому растения получают больше влаги;

корни успевают впитать влагу за ночь, когда испарение минимально;

полив вечером особенно важен в жаркую погоду, когда растения сильно страдают от дневной засухи.

Когда лучше выбрать утренний или вечерний полив

В августе, когда температура еще очень высокая, наиболее целесообразно поливать помидоры вечером. Это позволит растениям накопить влагу на ночь и восстановить водный баланс после дневной жары.

Утренний полив в этот период может быть недостаточным, так как вода быстро испарится под палящими лучами солнца. Поэтому вечернее увлажнение будет более эффективным.

Однако если погода в августе стоит прохладная и пасмочная, то утренний полив будет предпочтительнее. Так вы снизите риск появления болезней на влажных листьях.

В любом случае важно ориентироваться на состояние растений и плодов, а также следить за погодой. Только в этом случае вы сможете грамотно организовать полив для получения богатого урожая помидоров.