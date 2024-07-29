Август — один из самых жарких месяцев в сезоне, когда помидоры как никогда нуждаются во влаге. Именно в это время им необходим правильный, своевременный полив, чтобы растения могли справиться с жарой и продолжить плодоношение. Но когда лучше это делать — утром или вечером?
Поливать помидоры можно как утром, так и вечером. Однако каждое из этих времени суток имеет свои особенности и преимущества.
В августе, когда температура еще очень высокая, наиболее целесообразно поливать помидоры вечером. Это позволит растениям накопить влагу на ночь и восстановить водный баланс после дневной жары.
Утренний полив в этот период может быть недостаточным, так как вода быстро испарится под палящими лучами солнца. Поэтому вечернее увлажнение будет более эффективным.
Однако если погода в августе стоит прохладная и пасмочная, то утренний полив будет предпочтительнее. Так вы снизите риск появления болезней на влажных листьях.
В любом случае важно ориентироваться на состояние растений и плодов, а также следить за погодой. Только в этом случае вы сможете грамотно организовать полив для получения богатого урожая помидоров.
На Липцовском участке противник не оставляет попыток захватить село Глубокое. За сутки "северяне" отразили четыре атаки, уничтожено 15 украинских солдат.