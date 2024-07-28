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Всё об удобрении петунии: какие подкормки выбрать и как часто их вносить для богатого цветения

Как подкармливать петунию, чтобы она радовала буйным цветением

2:24
Садоводство » Цветы

Петуния — одно из самых популярных и эффектных цветочных растений для оформления клумб, балконов и горшечных композиций. Однако, чтобы ее цветение было по-настоящему буйным и продолжительным, она нуждается в регулярных подкормках. Чем лучше удобрять петунию и как это делать правильно?

Особенности питания петунии

Петуния относится к растениям-"прожорам", которым требуется много питательных веществ для полноценного развития. Особенно ей нужен азот, фосфор и калий — основные элементы минерального питания.

Азот стимулирует рост зеленой массы и образование новых побегов. Фосфор способствует закладке цветочных бутонов и их раскрытию. Калий отвечает за устойчивость растения к неблагоприятным условиям и болезням.

Также петунии необходим кальций, магний и микроэлементы. Нехватка любого из этих веществ может привести к ухудшению внешнего вида и сокращению периода цветения.

Виды подкормок для петунии

Для обеспечения сбалансированного питания петунии используйте комплексные минеральные удобрения. Их вносят в почву перед посадкой рассады и в период активного роста.

Также хорошо зарекомендовали себя органические подкормки. Это могут быть:

  • настой коровяка или куриного помета;
  • раствор древесной золы;
  • экстракт из крапивы или ботвы томатов.

Их вносят 1-2 раза в месяц, чередуя с минеральными удобрениями.

Важно не переусердствовать с подкормками, чтобы не спровоцировать избыточный рост зеленой массы в ущерб цветению.

Как часто удобрять петунию

Первую подкормку петунии проводят сразу после пересадки рассады в грунт или контейнеры. Затем следует обновлять питание растений каждые 2-3 недели.

Во время бутонизации и цветения, когда потребность в элементах питания особенно высока, норму удобрений можно увеличить.

Вносите подкормки утром или вечером, когда растения лучше всего их усваивают. Равномерно распределяйте удобрения по всей площади приствольного круга.

Придерживаясь этих простых правил, вы сможете обеспечить петуниям максимально богатое питание и насладиться их пышным, продолжительным цветением.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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