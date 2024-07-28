Обеспечиваем баклажаны влагой: технология правильного полива для высокого урожая

Как часто и в каком объёме поливать баклажаны

2:03 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Баклажаны — овощная культура, которая требует особого внимания к режиму полива. От своевременности и регулярности поливов напрямую зависит здоровье и урожайность этих растений. Давайте разберёмся, как организовать полив баклажанов так, чтобы они радовали вас богатым урожаем.

Фото: commons.wikimedia.org by Hannes Grobe/BHV, CC BY 3.0

Когда и как часто поливать баклажаны

Оптимальная частота полива баклажанов — 2-3 раза в неделю в зависимости от погодных условий. В жаркие и сухие периоды кусты нуждаются в более частом увлажнении. При этом старайтесь поливать только утром или вечером, когда солнце не будет испарять влагу.

Обильный полив необходим баклажанам в ключевые фазы развития:

при высадке рассады в грунт;

в период бутонизации и цветения;

при формировании и росте плодов.

Так вы обеспечите полноценное питание и развитие культуры.

Особенности полива баклажанов

Важно, чтобы влага хорошо впитывалась в почву вокруг растений, не застаиваясь на поверхности. Это поможет избежать загнивания корней и развития болезней.

Поэтому идеальный способ — проводить полив под корень, направляя струю воды в приствольный круг. Избегайте попадания влаги на стебли и листья.

Не забывайте также мульчировать почву после полива. Это поможет сохранить влагу и предотвратить образование корки.

Признаки неправильного полива

Если баклажаны получают недостаточно влаги, на их листьях могут появляться признаки завядания и пожелтения. Кроме того, плоды будут мелкими, горькими и деформированными.

Переувлажнение, в свою очередь, ведет к загниванию корней, отмиранию нижних листьев и появлению грибковых болезней.

Чтобы правильно организовать полив баклажанов, учитывайте погоду, фазу развития растений и состояние почвы. Лишь так вы сможете получить богатый и качественный урожай этих ценных овощей.