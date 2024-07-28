Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как часто и в каком объёме поливать баклажаны
Удивительный трюк: как быстро скрыть седину с помощью обычного кофе?
Цены на жильё в городах-миллионниках России продолжают расти
Пицца на сковороде — ваше новое универсальное блюдо
Том Круз планирует расширение семьи
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 нуждаются в дополнительном времени для устранения багов
Как проверить механическую коробку передач перед покупкой подержанного автомобиля
Новое исследование раскрывает сложные причины женской неверности
Польза хны для здоровья волос: натуральное окрашивание, укрепление и защита
Анабланка — идеальный сорт ремонтантной земляники для сада: описание и советы по уходу

Это вкусная и урожайная ремонтантная ягода для сада

2:41
Садоводство » Советы

Земляника — одна из самых популярных ягодных культур для садовых участков. Среди множества сортов особое внимание заслуживает ремонтантная земляника Анабланка. Этот сорт ценится за высокую урожайность, крупные плоды и долгий период плодоношения.

Это вкусная и урожайная ремонтантная ягода для сада
Фото: commons.wikimedia.org by Emmbean, CC BY 3.0

Характеристики сорта Анабланка

Земляника Анабланка относится к группе ремонтантных (нейтральнодневных) сортов. Это означает, что она способна давать урожай несколько раз за сезон — с конца весны до глубокой осени.

Кусты Анабланки мощные, с широкими темно-зелеными листьями. Сами ягоды очень крупные, правильной конусовидной формы, ярко-красного цвета. Их средняя масса — 25-30 граммов. По вкусу они сладкие и ароматные.

Особенности выращивания

Земляника Анабланка неприхотлива в уходе, но все же требует к себе внимание садовода. Лучше всего ей подходят суглинистые, хорошо дренированные почвы, нейтральные или слабокислые по кислотности.

Посадку рекомендуется проводить весной или в августе-сентябре. Растения размещают на расстоянии 30-40 см друг от друга, на хорошо освещенном участке. Почва должна быть обязательно очищена от сорняков.

В первый год после посадки необходимо удалять все цветоносы, чтобы растения могли хорошо укорениться. На второй год Анабланка начинает плодоносить.

Уход за земляникой Анабланка

Во время вегетации землянику регулярно поливают, особенно в период цветения и плодоношения. Также ее следует мульчировать, чтобы сохранить влагу и предотвратить развитие сорняков.

Подкармливать Анабланку нужно 2-3 раза за сезон: весной — комплексным минеральным удобрением, летом — органикой (коровьим навозом или компостом).

Для продления плодоношения регулярно удаляйте отплодоносившие цветоносы. Это простимулирует образование новых завязей.

В зимний период укрывайте кусты земляники сухими листьями, соломой или агроволокном. Это защитит их от вымерзания.

Перед новым сезоном не забудьте пропалывать и мульчировать приствольные круги. Ежегодная обрезка усов и удаление старых листьев также благотворно скажутся на урожайности и здоровье растений.

Следуя этим простым правилам, вы сможете получить богатый и продолжительный урожай ароматной, сладкой земляники сорта Анабланка!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Сводка с фронта: наконец освобождена Красногоровка, под Херсоном сдались в плен 17 морпехов ВСУ

На Липцовском участке противник не оставляет попыток захватить село Глубокое. За сутки "северяне" отразили четыре атаки, уничтожено 15 украинских солдат.

Армия РФ начала перехватывать видеосигналы с беспилотников ВСУ
Президент Владимир Путин объявил о возможной отмене моратория на размещение РСМД
Президент РФ Владимир Путин обещал зеркальный ответ на размещение американских ракет в Германии
10 лучших лайфхаков для упаковки чемодана: как сэкономить место и не забыть важные вещи
Знаки на Олимпиаде в Париже предсказывают гибель западной цивилизации
Сам по себе коллаген не является панацеей для красоты Дмитрий Плотников С чего начинались Рокфеллеры: первый из них работал "мальчиком" Сергей Лебедев Укрывавшая украинских террористов Турция ожидаемо начала работать на Россию Любовь Степушова
Организаторы шабаша извращенцев на Олимпиаде в Париже принесли извинения
ЕК требует от Кипра вернуть €68 млн из-за скандала с газовым терминалом
В Карелии построят туристический комплекс с зеркальными домами на воде
В Карелии построят туристический комплекс с зеркальными домами на воде
Последние материалы
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 нуждаются в дополнительном времени для устранения багов
Как проверить механическую коробку передач перед покупкой подержанного автомобиля
Новое исследование раскрывает сложные причины женской неверности
Польза хны для здоровья волос: натуральное окрашивание, укрепление и защита
Что посмотреть на Пхукете: главные достопримечательности острова
Полезные свойства куриной печени
Каков должен быть уставной капитал страховой компании?
Эксперт по уборке туалетов Нэнси Эмери дала совет по чистке пятен с сиденья унитаза
Это вкусная и урожайная ремонтантная ягода для сада
Почему шторки для ванной комнаты больше не в моде
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников