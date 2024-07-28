Анабланка — идеальный сорт ремонтантной земляники для сада: описание и советы по уходу

Это вкусная и урожайная ремонтантная ягода для сада

2:41 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Земляника — одна из самых популярных ягодных культур для садовых участков. Среди множества сортов особое внимание заслуживает ремонтантная земляника Анабланка. Этот сорт ценится за высокую урожайность, крупные плоды и долгий период плодоношения.

Фото: commons.wikimedia.org by Emmbean, CC BY 3.0

Характеристики сорта Анабланка

Земляника Анабланка относится к группе ремонтантных (нейтральнодневных) сортов. Это означает, что она способна давать урожай несколько раз за сезон — с конца весны до глубокой осени.

Кусты Анабланки мощные, с широкими темно-зелеными листьями. Сами ягоды очень крупные, правильной конусовидной формы, ярко-красного цвета. Их средняя масса — 25-30 граммов. По вкусу они сладкие и ароматные.

Особенности выращивания

Земляника Анабланка неприхотлива в уходе, но все же требует к себе внимание садовода. Лучше всего ей подходят суглинистые, хорошо дренированные почвы, нейтральные или слабокислые по кислотности.

Посадку рекомендуется проводить весной или в августе-сентябре. Растения размещают на расстоянии 30-40 см друг от друга, на хорошо освещенном участке. Почва должна быть обязательно очищена от сорняков.

В первый год после посадки необходимо удалять все цветоносы, чтобы растения могли хорошо укорениться. На второй год Анабланка начинает плодоносить.

Уход за земляникой Анабланка

Во время вегетации землянику регулярно поливают, особенно в период цветения и плодоношения. Также ее следует мульчировать, чтобы сохранить влагу и предотвратить развитие сорняков.

Подкармливать Анабланку нужно 2-3 раза за сезон: весной — комплексным минеральным удобрением, летом — органикой (коровьим навозом или компостом).

Для продления плодоношения регулярно удаляйте отплодоносившие цветоносы. Это простимулирует образование новых завязей.

В зимний период укрывайте кусты земляники сухими листьями, соломой или агроволокном. Это защитит их от вымерзания.

Перед новым сезоном не забудьте пропалывать и мульчировать приствольные круги. Ежегодная обрезка усов и удаление старых листьев также благотворно скажутся на урожайности и здоровье растений.

Следуя этим простым правилам, вы сможете получить богатый и продолжительный урожай ароматной, сладкой земляники сорта Анабланка!