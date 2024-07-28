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От горшка до пышной кроны: как правильно выращивать и ухаживать за цикасом

Как ухаживать за цикасом: секреты содержания экзотического растения

2:40
Садоводство » Комнатные цветы

Цикас — поистине экзотическая и величественная комнатная культура. Этот вечнозеленый красавец с пышной кроной напоминает настоящую пальму, но при этом является голосеменным растением, что делает его выращивание более доступным даже для начинающих цветоводов. Если вы мечтаете украсить свой интерьер этим необычным растением, следуйте нашим советам.

Как ухаживать за цикасом: секреты содержания экзотического растения
Фото: commons.wikimedia.org by Esculapio, CC BY-SA 2.5

Выбор саженца

При покупке цикаса обратите внимание на его внешний вид. Здоровое растение должно иметь крепкий толстый ствол и пышную розетку из зеленых блестящих листьев. Избегайте экземпляров с пожелтевшей, увядающей или поврежденной листвой.

Также проследите, чтобы корни были цельными, без признаков гнили. Саженец должен быть плотно укоренен в горшок.

Место для выращивания

Цикасы предпочитают светлые, но не солнечные места. Установите горшок с растением в полутени, вдали от прямых солнечных лучей. Оптимальная температура для них — 20-25°С.

Полив и влажность

Цикас — растение влаголюбивое, но не любит переувлажнения. Поддерживайте землю во влажном, но не мокром состоянии. Летом поливайте обильно, а зимой — умеренно. Обязательно контролируйте, чтобы вода не застаивалась в поддоне.

Для поддержания необходимой влажности опрыскивайте листья растения из пульверизатора 2-3 раза в неделю.

Пересадка и удобрение

Цикасы плохо переносят частые пересадки, поэтому проводите их только при абсолютной необходимости — когда корни полностью заполнят горшок. Лучше всего делать это весной.

Во время пересадки подбирайте новый горшок на 2-3 см больше предыдущего. Для грунта используйте смесь универсального субстрата для комнатных растений и перлита или вермикулита для улучшения дренажа.

Подкармливайте цикас специальными минеральными удобрениями для пальм и цикасов раз в 2-3 недели во время активного роста. Зимой внесение подкормок прекращайте.

Обрезка и формирование

Чтобы цикас оставался аккуратным и компактным, регулярно удаляйте сухие и поврежденные листья. Обрезать их нужно аккуратно, оставляя небольшие пеньки.

Со временем стебель растения может вытягиваться и терять привлекательность. В этом случае проведите обрезку верхушки, чтобы стимулировать боковые побеги и сформировать красивую крону.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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