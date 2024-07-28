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Загадка бесплодного цветения: как определить и исправить проблему с вашей вишней

Почему вишня цветёт, но не плодоносит

2:27
Садоводство » Деревья и кустарники

Вы ежегодно с нетерпением ждете, когда ваша вишня распустится пышным цветом, предвкушая вкусные плоды. Но вместо долгожданного урожая получаете лишь красивое, но бесплодное цветение. В чём же дело?

Почему вишня цветёт, но не плодоносит
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Существует несколько основных причин, из-за которых вишня может обильно цвести, но не давать ягод. Разберёмся с ними подробнее и исправим ситуацию.

1. Недостаточное опыление

Для завязывания плодов вишня нуждается в качественном опылении. Если поблизости нет других вишневых деревьев или пчел, насекомых-опылителей, цветы так и останутся неоплодотворенными.

Решение: Посадите рядом с вашей вишней другие сорта этой культуры. Или привлеките в сад больше насекомых-опылителей, установив поблизости улей или, как минимум, посадив медоносные растения.

2. Возраст дерева

Молодые вишни - до 5-7 лет - обычно не дают хороших урожаев. Им нужно время на развитие и набор сил.

Решение: Запаситесь терпением и продолжайте ухаживать за деревом. Обильные урожаи придут чуть позже.

3. Неблагоприятные погодные условия

Продолжительные заморозки, ливни или засуха в период цветения могут нарушать процесс опыления и завязывания плодов.

Решение: Контролируйте метеорологическую обстановку. При угрозе заморозков укрывайте деревья, а в засушливые периоды поливайте их. Своевременное реагирование поможет избежать потери урожая.

4. Избыток азотных удобрений

Чрезмерное внесение азотных подкормок стимулирует бурный рост зеленой массы вишни, но при этом сдерживает плодоношение.

Решение: Откажитесь от азотных удобрений, вместо этого используйте фосфорно-калийные составы, которые будут способствовать цветению и завязыванию плодов.

5. Загущенная посадка

Если вишни растут слишком близко друг к другу, между ними нарушается воздухообмен и освещенность. Это мешает нормальному цветению и завязыванию ягод.

Решение: Проведите санитарную обрезку, чтобы обеспечить деревьям необходимое пространство.

Следуя этим советам, вы сможете решить проблему бесплодного цветения ваших вишен.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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