Конфликт на огороде: как решить проблему, если укроп посажен не там, где нужно

Укроп — одна из самых популярных пряно-ароматических культур, которую часто высаживают на огородах. Он хорошо растет практически везде и, казалось бы, может соседствовать с любыми другими растениями. Но есть некоторые культуры, которые категорически не переносят близости укропа.
Дело в том, что укроп выделяет в почву особые эфирные вещества, которые подавляют рост и развитие многих овощных и декоративных культур. Этот процесс называется аллелопатией. Сильнее всего страдают от соседства с укропом те растения, которые имеют схожий химический состав и биологические особенности.
1. Морковь. Это самый известный антагонист укропа. Эфирные вещества, выделяемые укропом, угнетают рост и развитие моркови, ухудшают ее вкус и товарный вид.
2. Тмин. Как и морковь, тмин принадлежит к семейству зонтичных и страдает от соседства с укропом.
3. Базилик. Эти два пряных растения также не любят расти рядом друг с другом. Базилик угнетается ядовитыми выделениями укропа.
4. Петрушка. Ещё один представитель семейства зонтичных, который плохо уживается с укропом из-за схожих аллелопатических свойств.
5. Огурцы. Выделяемые укропом эфирные масла негативно влияют на рост и плодоношение огуречных растений.
Если вы обнаружили, что ваш укроп соседствует с растениями, которым это не подходит, необходимо срочно предпринять меры. Лучший вариант — пересадить укроп в другое место участка на расстояние не менее 1 метра от других культур. Если это сделать сразу не удается, можно попробовать временно накрыть проблемные растения мульчирующим материалом, чтобы ослабить контакт корней с аллелопатическими выделениями укропа.
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