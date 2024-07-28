Конфликт на огороде: как решить проблему, если укроп посажен не там, где нужно

Какие растения нельзя высаживать вблизи укропа

2:16 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Укроп — одна из самых популярных пряно-ароматических культур, которую часто высаживают на огородах. Он хорошо растет практически везде и, казалось бы, может соседствовать с любыми другими растениями. Но есть некоторые культуры, которые категорически не переносят близости укропа.

Фото: commons.wikimedia. org by Burkhard Mücke, CC BY-SA 4.0

Почему укроп не уживается с некоторыми растениями?

Дело в том, что укроп выделяет в почву особые эфирные вещества, которые подавляют рост и развитие многих овощных и декоративных культур. Этот процесс называется аллелопатией. Сильнее всего страдают от соседства с укропом те растения, которые имеют схожий химический состав и биологические особенности.

С какими растениями укроп категорически не уживается?

1. Морковь. Это самый известный антагонист укропа. Эфирные вещества, выделяемые укропом, угнетают рост и развитие моркови, ухудшают ее вкус и товарный вид.

2. Тмин. Как и морковь, тмин принадлежит к семейству зонтичных и страдает от соседства с укропом.

3. Базилик. Эти два пряных растения также не любят расти рядом друг с другом. Базилик угнетается ядовитыми выделениями укропа.

4. Петрушка. Ещё один представитель семейства зонтичных, который плохо уживается с укропом из-за схожих аллелопатических свойств.

5. Огурцы. Выделяемые укропом эфирные масла негативно влияют на рост и плодоношение огуречных растений.

Что делать, если укроп случайно высажен рядом с чувствительными культурами?

Если вы обнаружили, что ваш укроп соседствует с растениями, которым это не подходит, необходимо срочно предпринять меры. Лучший вариант — пересадить укроп в другое место участка на расстояние не менее 1 метра от других культур. Если это сделать сразу не удается, можно попробовать временно накрыть проблемные растения мульчирующим материалом, чтобы ослабить контакт корней с аллелопатическими выделениями укропа.