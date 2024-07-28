Чем и как поливать растения в августе: рекомендации для успешной подготовки к зиме

Как правильно организовать полив растений в августе

2:25 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Август — особый месяц в сезоне, когда происходит множество важных процессов в жизни растений. Это время перехода от активного роста к этапу подготовки к зиме. Поэтому и потребности культур в поливе в этот период также существенно меняются.

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Что обязательно нужно усиленно поливать в августе?

1. Плодовые деревья и кустарники. Август — критический месяц для накопления ими влаги и питательных веществ перед зимой. Регулярные, обильные поливы деревьев и ягодных кустов позволят им сформировать крепкие плодовые почки и закалить древесину.

2. Овощные культуры с активным ростом. Томаты, перцы, баклажаны, огурцы и тыквенные культуры продолжают интенсивно наращивать зеленую массу и наливать плоды. Им необходим усиленный полив, чтобы не допустить остановки или замедления роста.

3. Молодые саженцы деревьев и кустарников. Корневая система таких растений еще не окрепла, и они нуждаются в регулярной, достаточно обильной влаге, чтобы успешно перенести первую зиму.

4. Газоны и молодые газонные травы. В августе газоны активно наращивают зеленый покров, который необходимо поддерживать регулярными, достаточно частыми поливами.

Какие растения в августе перестают поливать?

1. Большинство однолетних цветочных культур. К августу они уже завершили основной период активного роста, и для вхождения в состояние покоя им необходимо плавно сокращать полив.

2. Луковичные растения. Тюльпаны, нарциссы, гиацинты к августу уже отцвели и должны постепенно переходить в состояние покоя, поэтому полив их необходимо прекратить.

3. Клубневые культуры. Георгины, канны, бегонии также переходят к концу вегетации и нуждаются в постепенном прекращении полива.

4. Многолетние травянистые растения. Они уже закончили основной рост и должны подготовиться к зиме, поэтому полив таких культур следует сокращать.

Разумный подход к поливам в последний месяц лета позволит вашим растениям оптимально подготовиться к предстоящей зимовке.