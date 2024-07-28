Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ученые создали имплант, способный заменить существующие слуховые аппараты
В Испании уменьшается число безработных граждан
Ошибки водителей при оформлении ДТП: советы от ГАИ
Как проверить степень износа аккумулятора ноутбука на Windows, MacOS и ChromeOS
В Турции разобрали дорогу, чтобы спасти котенка
Когда страховка от перевозчика может не выплачиваться?
Неочевидные причины проблем с волосами: от анемии до щитовидной железы
Кабардино-Балкарию посетили около 800 тысяч туристов в 2024 году
3 продукта, которые нельзя есть худеющим
Какие растения любят молоко: неожиданные секреты для садоводов

Какие растения любят молоко

2:47
Садоводство

Когда вы пьете утренний кофе с молоком, могли ли вы представить, что тот же молочный продукт может принести пользу и вашему саду? Да, некоторые растения с удовольствием принимают молочные угощения! Этот удивительный факт открывает новые возможности для садоводов, стремящихся к пышному цветению и здоровому росту своих растений.

Какие растения любят молоко
Фото: commons.wikimedia.org by Drsrisenthil, CC BY-SA 3.0

Молочные удобрения: польза или миф? Использование молока в качестве удобрения известно с древности. Многочисленные садоводы отмечают положительное влияние молочных продуктов на рост и развитие определенных растений.

Молоко богато кальцием, белками, жирами и другими питательными веществами, которые могут служить дополнительным источником питания для растений. Орхидеи: утонченные любители молочных коктейлей Среди растений, положительно реагирующих на молочные подкормки, выделяются орхидеи.

Эти изысканные цветы особенно хорошо откликаются на раствор молока и воды в пропорции 1:4, что укрепляет корневую систему и стимулирует цветение.

Розы: королевы сада с молочным акцентом

Розы также ценят молочные подкормки. Опрыскивание листьев молочным раствором помогает в борьбе с мучнистой росой и другими грибковыми заболеваниями, а также способствует более яркому и продолжительному цветению.

Овощные культуры: молочный рецепт урожайности

Томаты, перцы и огурцы тоже могут получить пользу от молочных подкормок.

Разбавленное молоко, добавленное в почву вокруг этих растений, улучшает усвоение питательных веществ и укрепляет корневую систему, что приводит к более здоровым растениям и богатому урожаю.

Комнатные растения: домашние любимцы молочного меню

Фикусы, драцены и некоторые виды пальм также положительно реагируют на молочные подкормки. Протирание листьев ватным диском, смоченным в молоке, не только питает растение, но и придает листьям здоровый блеск.

Газоны: зеленый ковер с молочным уходом

Даже газонная трава может извлечь пользу из молочных подкормок.

Разбавленное молоко, распыленное по газону, способствует росту полезных бактерий в почве и укрепляет корневую систему травы.

Молочные подкормки: техника применения

При использовании молока в качестве удобрения важно соблюдать меру. Рекомендуется разбавлять молоко водой в пропорции 1:10 для корневых подкормок и 1:4 для опрыскивания листьев.

Применять такие подкормки следует не чаще одного раза в месяц, чтобы избежать закисания почвы.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Сводка с фронта: Сырский хочет превратить всю Украину в "пехоту", Китай не поддержит второй "саммит мира"

В самом Волчанске армия Украины после неудачных так на позиции "северян" сейчас проводит перегруппировку и восстанавливает боеспособность.

Под Харьковом наступление для Киева станет ещё более кровавым, чем прошлогоднее
Эксперты рассказали, когда не стоит использовать золу в огороде
Когда зола может сыграть злую шутку с урожаем: не делайте так
Самый лучший способ борьбы с сорняками: дачники довольны
Без мужа, но с охранником: 75-летняя Алла Пугачёва при полном параде появилась на фестивале "Рандеву" в Юрмале
С чего начинались Рокфеллеры: первый из них работал "мальчиком" Сергей Лебедев Укрывавшая украинских террористов Турция ожидаемо начала работать на Россию Любовь Степушова "Лошарик" стоит на ремонте, но диверсии в Северном море продолжаются Дмитрий Плотников
Чайная ложка на ведро воды: как легко решить проблему пустоцвета на огурцах
Когда сливы начинают гнить на ветках: основные факторы и методы восстановления
Не бойтесь мяты на участке! Профессор МГУ рассказал, что за это не будет штрафов
Не бойтесь мяты на участке! Профессор МГУ рассказал, что за это не будет штрафов
Последние материалы
Ошибки водителей при оформлении ДТП: советы от ГАИ
Как проверить степень износа аккумулятора ноутбука на Windows, MacOS и ChromeOS
В Турции разобрали дорогу, чтобы спасти котенка
Когда страховка от перевозчика может не выплачиваться?
Неочевидные причины проблем с волосами: от анемии до щитовидной железы
Кабардино-Балкарию посетили около 800 тысяч туристов в 2024 году
3 продукта, которые нельзя есть худеющим
Как визуально расширить узкую комнату
Юлия Власова объяснила, почему скрывает свою личную жизнь от общественности
Какие растения любят молоко
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников