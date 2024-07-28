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Вот как стоит подкормить огурцы прямо сейчас, чтобы получить богатый урожай

Эти советы помогут продлить урожай огурцов

2:14
Садоводство » Овощи

Огурцы — одна из самых популярных и любимых огородных культур. Чтобы получить с них богатый и продолжительный урожай, требуется особый уход, особенно в период активного роста и плодоношения. И июль — ключевое время для подкормки огурцов, от которой будет зависеть, насколько щедрыми будут кусты до самых заморозков.

Эти советы помогут продлить урожай огурцов
Фото: commons.wikimedia.org by Peter Chastain, CC BY-SA 3.0

Чем именно следует подкормить огурцы до конца этого летнего месяца, расскажем в нашей статье.

Органические удобрения

Одними из самых эффективных подкормок для огурцов являются органические удобрения на основе навоза, компоста или птичьего помета. Их вносят в почву под растениями 1-2 раза в июле, когда кусты активно цветут и наращивают плоды. Органика насытит растения необходимыми питательными веществами и улучшит структуру грунта.

Золото или зола

Ещё один незаменимый помощник огурцов — древесная зола. Ее рассыпают под кустами или вносят в лунки во время последней подкормки в июле. Зола богата калием, фосфором и микроэлементами, которые необходимы огурцам для обильного плодоношения. Кроме того, она повышает кислотность почвы, что особенно важно на щелочных грунтах.

Комплексные удобрения

Для комплексной подпитки огурцов в июле отлично подойдут готовые минеральные или органо-минеральные удобрения. В их составе будут сбалансированные дозы азота, фосфора и калия, необходимые огурцам в период активной вегетации. Такие подкормки стимулируют рост, цветение и плодоношение культуры.

Настои трав

Ещё один эффективный способ подкормки огурцов в июле — использование настоев из трав, богатых макро- и микроэлементами. Например, отлично себя зарекомендовали настои крапивы, аптечной ромашки, календулы, одуванчиков. Их вносят в почву под кустами 1-2 раза в июле.

Уделив повышенное внимание подкормке огурцов в июле, вы получите обильный, продолжительный и вкусный урожай.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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