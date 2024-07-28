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Лучшие растения для живой ограды: надёжно укроют ваш участок от соседей

Делимся декоративными кустарниками для живой изгороди

2:18
Садоводство » Деревья и кустарники

Живая изгородь — один из самых эффективных и привлекательных способов отгородиться от соседних участков. Она не только создает визуальный барьер, но и выполняет множество других полезных функций: защищает от ветра, шума, пыли, а также украшает ваш участок.

При выборе растений для живой изгороди важно учитывать несколько важных факторов:

  • высота и густота кроны;
  • плотность расположения ветвей;
  • сезонные изменения (листопад, цветение и т. д.);
  • устойчивость к стрижке и формированию.

Исходя из этих критериев, можно выделить несколько лучших вариантов для живой изгороди:

Туя

Этот вечнозеленый хвойный кустарник или небольшое деревце — один из самых популярных выборов для живых изгородей. Туи отличаются густой, плотной кроной, хорошо поддаются стрижке и формированию. Они сохраняют зелень круглый год, надежно скрывая от посторонних глаз.

Барбарис

Ещё один отличный вариант — барбарис. Этот декоративный кустарник с колючими ветвями и красивой листвой создает непреодолимое препятствие для нежелательных гостей. Кроме того, барбарис красиво цветет и плодоносит, украшая ваш участок.

Можжевельник

Можжевельники с их плотными кронами и обилием ароматных хвои также подходят для живых изгородей. Они сохраняют зеленый окрас в любое время года и хорошо поддаются формированию.

Бирючина

Эффектный и неприхотливый кустарник бирючина образует густые, непроходимые изгороди с декоративными темными листьями. Он быстро растет, хорошо поддается стрижке и долго сохраняет привлекательный вид.

Кизильник

Среди листопадных кустарников для живой изгороди выделяется кизильник. Его длинные, гибкие ветви с красивой листвой также создадут надежную преграду. Кроме того, кизильник украшает участок весной цветами и осенью плодами.

Выбирая растения для живой изгороди, следует учитывать особенности вашего участка и предпочтения. Но перечисленные варианты точно помогут вам создать эффективный и красивый барьер от соседей.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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