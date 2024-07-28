Овощи, которые любят тень: какие культуры могут расти в притенённых местах

Какие овощи станут приятным открытием для начинающих дачников

2:15 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Многие начинающие дачники ошибочно полагают, что для выращивания овощей необходим открытый солнечный участок. На самом деле существует целый ряд культур, которые отлично растут и в условиях затенённости или полутени. Более того, некоторые из них зачастую даже предпочитают умеренное освещение.

Салат

Пожалуй, одна из самых известных "теневыносливых" овощных культур — салат. Он хорошо переносит притенение и даже предпочитает участки с рассеянным светом. В условиях полной тени листья салата будут более мягкими, сочными и нежными на вкус. Подойдут для выращивания в полутени сорта салата-латука, листового и ромэн.

Шпинат

Ещё один овощ, который прекрасно чувствует себя в условиях пониженной освещенности — шпинат. Он даже может расти на участках с рассеянным утренним или вечерним светом. Такие условия позволяют получить более сочные, сладкие и нежные листья шпината.

Укроп

Многие дачники-новички считают, что укроп требует обязательно солнечного участка. Однако это не совсем так. Эта пряно-ароматная культура хорошо растет и в затененных местах, особенно в первой половине дня. При этом укроп будет формировать более крупные перистые листья.

Петрушка

Ещё один пряный овощ, который успешно выращивается в полутени — петрушка. Этот двулетник охотно растет в условиях рассеянного света и формирует при этом сочные, ароматные листья.

Лук-резанец

Неприхотливый лук-резанец нередко становится сюрпризом для новичков, когда они обнаруживают, что он легко растет и в затененных местах на участке. При этом в условиях полутени лук формирует более крупные перья.

Таким образом, начинающим дачникам стоит помнить, что для успешного выращивания овощей вовсе необязательно иметь только солнечные участки. Салат, шпинат, укроп, петрушка и лук-резанец прекрасно приспособлены к жизни в тени или полутени и будут радовать хозяев богатым урожаем.