Овощи, которые любят тень: какие культуры могут расти в притенённых местах

Многие начинающие дачники ошибочно полагают, что для выращивания овощей необходим открытый солнечный участок. На самом деле существует целый ряд культур, которые отлично растут и в условиях затенённости или полутени. Более того, некоторые из них зачастую даже предпочитают умеренное освещение.
Салат
Пожалуй, одна из самых известных "теневыносливых" овощных культур — салат. Он хорошо переносит притенение и даже предпочитает участки с рассеянным светом. В условиях полной тени листья салата будут более мягкими, сочными и нежными на вкус. Подойдут для выращивания в полутени сорта салата-латука, листового и ромэн.
Шпинат
Ещё один овощ, который прекрасно чувствует себя в условиях пониженной освещенности — шпинат. Он даже может расти на участках с рассеянным утренним или вечерним светом. Такие условия позволяют получить более сочные, сладкие и нежные листья шпината.
Укроп
Многие дачники-новички считают, что укроп требует обязательно солнечного участка. Однако это не совсем так. Эта пряно-ароматная культура хорошо растет и в затененных местах, особенно в первой половине дня. При этом укроп будет формировать более крупные перистые листья.
Петрушка
Ещё один пряный овощ, который успешно выращивается в полутени — петрушка. Этот двулетник охотно растет в условиях рассеянного света и формирует при этом сочные, ароматные листья.
Лук-резанец
Неприхотливый лук-резанец нередко становится сюрпризом для новичков, когда они обнаруживают, что он легко растет и в затененных местах на участке. При этом в условиях полутени лук формирует более крупные перья.
Таким образом, начинающим дачникам стоит помнить, что для успешного выращивания овощей вовсе необязательно иметь только солнечные участки. Салат, шпинат, укроп, петрушка и лук-резанец прекрасно приспособлены к жизни в тени или полутени и будут радовать хозяев богатым урожаем.
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