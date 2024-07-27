Хотите богатый урожай томатов? Обязательно посыпьте землю вокруг кустов этим в августе

Выращивание томатов — увлекательное занятие, но требующее определенных знаний и усилий. Чтобы получить хороший, здоровый урожай, важно правильно ухаживать за растениями на протяжении всего сезона. Одним из важных агроприёмов является внесение специальной подкормки под кусты томатов в августе.
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Зачем вносить подкормку под томаты в августе?
вгуст — ключевой месяц для формирования и налива плодов у томатов. В это время растениям необходимо дополнительное питание, чтобы обеспечить высокую урожайность и качество плодов.
Внесение специальной подкормки под кусты в августе позволяет:
Стимулировать рост и развитие корневой системы растений
Повысить устойчивость томатов к болезням и вредителям
Какую подкормку вносить под томаты в августе?
Одним из самых эффективных и доступных вариантов является внесение древесной золы под кусты томатов. Зола содержит множество полезных макро- и микроэлементов, необходимых для нормального развития растений.
Основные преимущества использования золы:
Повышает содержание калия, который важен для налива плодов
Увеличивает содержание фосфора, необходимого для развития корневой системы
Нейтрализует кислотность почвы, улучшая её структуру
Содержит кальций, магний, бор, марганец и другие микроэлементы
Как правильно вносить золу под томаты?
Для этого нужно:
Разрыхлить почву вокруг куста на глубину 10-12 см.
Равномерно распределить древесную золу по поверхности из расчета 50-100 г на 1 кв. м.
Аккуратно перекопать и перемешать золу с верхним слоем почвы.
Обильно полить место внесения золы для лучшего усвоения питательных веществ.
Обязательно проводите эту процедуру в августе, когда томаты особенно нуждаются в дополнительном питании. Такая подкормка поможет значительно повысить качество и количество урожая ваших томатов!