Хотите богатый урожай томатов? Обязательно посыпьте землю вокруг кустов этим в августе

Почему важно вносить золу под растения в августе

2:12 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Выращивание томатов — увлекательное занятие, но требующее определенных знаний и усилий. Чтобы получить хороший, здоровый урожай, важно правильно ухаживать за растениями на протяжении всего сезона. Одним из важных агроприёмов является внесение специальной подкормки под кусты томатов в августе.

Фото: commons.wikimedia.org by VdS Communicacion, CC BY-SA 4.0

Зачем вносить подкормку под томаты в августе?

вгуст — ключевой месяц для формирования и налива плодов у томатов. В это время растениям необходимо дополнительное питание, чтобы обеспечить высокую урожайность и качество плодов.

Внесение специальной подкормки под кусты в августе позволяет:

Стимулировать рост и развитие корневой системы растений

Насытить грунт необходимыми питательными веществами

Улучшить завязываемость и налив плодов

Повысить устойчивость томатов к болезням и вредителям

Какую подкормку вносить под томаты в августе?

Одним из самых эффективных и доступных вариантов является внесение древесной золы под кусты томатов. Зола содержит множество полезных макро- и микроэлементов, необходимых для нормального развития растений.

Основные преимущества использования золы:

Повышает содержание калия, который важен для налива плодов

Увеличивает содержание фосфора, необходимого для развития корневой системы

Нейтрализует кислотность почвы, улучшая её структуру

Содержит кальций, магний, бор, марганец и другие микроэлементы

Как правильно вносить золу под томаты?

Для этого нужно:

Разрыхлить почву вокруг куста на глубину 10-12 см. Равномерно распределить древесную золу по поверхности из расчета 50-100 г на 1 кв. м. Аккуратно перекопать и перемешать золу с верхним слоем почвы. Обильно полить место внесения золы для лучшего усвоения питательных веществ.

Обязательно проводите эту процедуру в августе, когда томаты особенно нуждаются в дополнительном питании. Такая подкормка поможет значительно повысить качество и количество урожая ваших томатов!