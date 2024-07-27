Хотите богатый урожай томатов? Обязательно посыпьте землю вокруг кустов этим в августе

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Почему важно вносить золу под растения в августе

2:12
Садоводство » Овощи

Выращивание томатов — увлекательное занятие, но требующее определенных знаний и усилий. Чтобы получить хороший, здоровый урожай, важно правильно ухаживать за растениями на протяжении всего сезона. Одним из важных агроприёмов является внесение специальной подкормки под кусты томатов в августе.

Почему важно вносить золу под растения в августе
Фото: commons.wikimedia.org by VdS Communicacion, CC BY-SA 4.0

Зачем вносить подкормку под томаты в августе?

вгуст — ключевой месяц для формирования и налива плодов у томатов. В это время растениям необходимо дополнительное питание, чтобы обеспечить высокую урожайность и качество плодов.

Внесение специальной подкормки под кусты в августе позволяет:

  • Стимулировать рост и развитие корневой системы растений
  • Насытить грунт необходимыми питательными веществами
  • Улучшить завязываемость и налив плодов
  • Повысить устойчивость томатов к болезням и вредителям

Какую подкормку вносить под томаты в августе?

Одним из самых эффективных и доступных вариантов является внесение древесной золы под кусты томатов. Зола содержит множество полезных макро- и микроэлементов, необходимых для нормального развития растений.

Основные преимущества использования золы:

  • Повышает содержание калия, который важен для налива плодов
  • Увеличивает содержание фосфора, необходимого для развития корневой системы
  • Нейтрализует кислотность почвы, улучшая её структуру
  • Содержит кальций, магний, бор, марганец и другие микроэлементы

Как правильно вносить золу под томаты?

Для этого нужно:

  1. Разрыхлить почву вокруг куста на глубину 10-12 см.
  2. Равномерно распределить древесную золу по поверхности из расчета 50-100 г на 1 кв. м.
  3. Аккуратно перекопать и перемешать золу с верхним слоем почвы.
  4. Обильно полить место внесения золы для лучшего усвоения питательных веществ.

Обязательно проводите эту процедуру в августе, когда томаты особенно нуждаются в дополнительном питании. Такая подкормка поможет значительно повысить качество и количество урожая ваших томатов!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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