Как правильно выращивать астры: советы садоводам

Астра — многолетний, красочный цветок, который начинает цвести в конце лета.
Чтобы вырастить астры, не нужно прикладывать много усилий. Это простое в уходе растение, которое украсит ваш сад яркими красками.
Обеспечьте астрам место в саду, которое получает много солнечного света. Растению необходимо не менее 6 часов солнечного света в сутки. Важен и правильный полив — регулярный и достаточный. Почва должна быть хорошо дренированной.
Обрезайте растение поздней весной, чтобы помочь астрам лучше расти и цвести. Для выращивания подходит практически любой тип почвы. Не забывайте защищать растение от болезней и вредителей. Если условия выращивания слишком влажные, на растении может развиться мучнистая роса и ржавчина.
Правильный полив и достаточно проветриваемое помещение помогут защитить астры от болезней.
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