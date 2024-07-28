Как правильно выращивать астры: советы садоводам

Секреты выращивания астры

1:02 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Астра — многолетний, красочный цветок, который начинает цвести в конце лета.

Фото: commons.wikimedia.org by Rob Hille

Как вырастить астры

Чтобы вырастить астры, не нужно прикладывать много усилий. Это простое в уходе растение, которое украсит ваш сад яркими красками.

Обеспечьте астрам место в саду, которое получает много солнечного света. Растению необходимо не менее 6 часов солнечного света в сутки. Важен и правильный полив — регулярный и достаточный. Почва должна быть хорошо дренированной.

Обрезайте растение поздней весной, чтобы помочь астрам лучше расти и цвести. Для выращивания подходит практически любой тип почвы. Не забывайте защищать растение от болезней и вредителей. Если условия выращивания слишком влажные, на растении может развиться мучнистая роса и ржавчина.

Правильный полив и достаточно проветриваемое помещение помогут защитить астры от болезней.