Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Киркоров и Дорохов сыграют братьев в комедии Тины Канделаки
У людей, переболевших гепатитом, цирроз печени развивается быстрее
Советы, как правильно хранить имбирь
По слухам Legacy of Kain: Soul Reaver I и II могут получить ремастеры
Преследование собственного хвоста: норма или повод для волнения
Как выбрать карниз для комнаты с низкими потолками
Помидоры с сыром и чесноком: эта нарядная закуска готовится за пару минут
В Техасе создали "умную почв", способную повысить рост растений
Натали возвращается с новой песней спустя год после смерти мужа
Как правильно выращивать астры: советы садоводам

Секреты выращивания астры

1:02
Садоводство » Цветы

Астра — многолетний, красочный цветок, который начинает цвести в конце лета.

Секреты выращивания астры
Фото: commons.wikimedia.org by Rob Hille

Как вырастить астры

Чтобы вырастить астры, не нужно прикладывать много усилий. Это простое в уходе растение, которое украсит ваш сад яркими красками.

Обеспечьте астрам место в саду, которое получает много солнечного света. Растению необходимо не менее 6 часов солнечного света в сутки. Важен и правильный полив — регулярный и достаточный. Почва должна быть хорошо дренированной.

Обрезайте растение поздней весной, чтобы помочь астрам лучше расти и цвести. Для выращивания подходит практически любой тип почвы. Не забывайте защищать растение от болезней и вредителей. Если условия выращивания слишком влажные, на растении может развиться мучнистая роса и ржавчина.

Правильный полив и достаточно проветриваемое помещение помогут защитить астры от болезней.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Сводка с фронта: Сырский хочет превратить всю Украину в "пехоту", Китай не поддержит второй "саммит мира"

В самом Волчанске армия Украины после неудачных так на позиции "северян" сейчас проводит перегруппировку и восстанавливает боеспособность.

Под Харьковом наступление для Киева станет ещё более кровавым, чем прошлогоднее
Эксперты рассказали, когда не стоит использовать золу в огороде
Когда зола может сыграть злую шутку с урожаем: не делайте так
Самый лучший способ борьбы с сорняками: дачники довольны
Без мужа, но с охранником: 75-летняя Алла Пугачёва при полном параде появилась на фестивале "Рандеву" в Юрмале
С чего начинались Рокфеллеры: первый из них работал "мальчиком" Сергей Лебедев Укрывавшая украинских террористов Турция ожидаемо начала работать на Россию Любовь Степушова "Лошарик" стоит на ремонте, но диверсии в Северном море продолжаются Дмитрий Плотников
Чайная ложка на ведро воды: как легко решить проблему пустоцвета на огурцах
Когда сливы начинают гнить на ветках: основные факторы и методы восстановления
Открытие Олимпийских игр в Париже показало глубину культурной деградации Запада
Открытие Олимпийских игр в Париже показало глубину культурной деградации Запада
Последние материалы
У людей, переболевших гепатитом, цирроз печени развивается быстрее
Советы, как правильно хранить имбирь
Секреты выращивания астры
По слухам Legacy of Kain: Soul Reaver I и II могут получить ремастеры
Преследование собственного хвоста: норма или повод для волнения
Как выбрать карниз для комнаты с низкими потолками
Помидоры с сыром и чесноком: эта нарядная закуска готовится за пару минут
В Техасе создали "умную почв", способную повысить рост растений
Натали возвращается с новой песней спустя год после смерти мужа
Мэр Москвы поздравил работников центров госуслуг с профессиональным праздником
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников