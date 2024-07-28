Какие растения лучше всего выращивать в подвесных кашпо: полезные советы садоводам

Названы растения для выращивания в подвесных кашпо

1:33 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Некоторые растения отлично подходят для выращивания в подвесных кашпо.

Какие растения можно выращивать в подвесных кашпо

Можно выращивать петунию в подвесном кашпо. Это небольшое, обильно цветущее растение, которое отличается густыми побегами и множеством крупных, ярких и ароматных цветов.

Бегония также хорошо подходит для этого вида выращивания. Это декоративное цветущее растение, которое привлекает внимание своими разнообразными формами листьев и яркими цветами. Это растение обязательно украсит ваш сад и добавит ярких красок.

Кроме того, в подвесных кашпо можно выращивать различные подвесные растения. Например, вербена, калибрахоа, фуксия. Вы также можете выращивать душистый горошек, георгины, лобелию, пеларгонию, бархатцы и мирабилис в подвесных кашпо. Также для этого подойдут такие растения, как герань, плющ, лаванда, хризантема.

Эти растения будут каскадом спускаться вниз по бокам корзины, где их цветы будут хорошо видны снизу.

Такие цветы, как львиный зев, лантана, африканские ромашки, анютины глазки и белый алиссум, тоже хорошо растут в подвесных кашпо.

Кроме того, в горшках могут зимовать такие виды растений, как астры, флоксы, гвоздики, лилейники, карликовые сосны, кипарисы и можжевельники.