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Эти простые шаги обеспечат вам богатый урожай перцев в июле

Уход за перцем в июле

2:11
Садоводство

Июль — это жаркий месяц, часто сопровождающийся недостатком осадков. В таких условиях уход за перцем становится особенно важным, так как неправильная агротехника может привести к низкому урожаю даже у опытных садоводов.

Уход за перцем в июле
Фото: commons.wikimedia.org by Jebulon, PDM

Перец требует внимательного ухода, и в этот период необходимо уделить особое внимание нескольким аспектам.

В жаркие дни перец нуждается в регулярном и обильном поливе. Недостаток влаги может привести к опаданию цветов и завязей. Поливать растения лучше рано утром или поздно вечером, чтобы вода не испарялась слишком быстро под палящим солнцем. 

Слишком яркое солнце может нанести вред перцам. Для защиты кустов рекомендуется использовать притеняющие сетки или устанавливать временные укрытия. Это поможет предотвратить ожоги на листьях и улучшить общее состояние растений.

Хотя июль обычно жаркий, внезапные похолодания также могут случаться. В такие дни важно укрывать перцы, чтобы защитить их от стресса, который может вызвать опадание цветов и завязей.

Перцы нуждаются в хорошем опылении для формирования плодов. В жаркую и сухую погоду естественное опыление может быть недостаточным, поэтому иногда стоит прибегать к ручному опылению, слегка встряхивая цветущие кусты.

Регулярные подкормки необходимы для поддержания здоровья растений и повышения урожайности. Используйте органические или минеральные удобрения каждые 10-14 дней. Не забывайте о макро и микроэлементах, таких как азот, фосфор, калий и магний.

Для предотвращения образования почвенной корки, которая мешает доступу воздуха к корням, регулярно рыхлите землю вокруг растений. Это способствует лучшему проникновению воды и питательных веществ к корням.

Соблюдение этих рекомендаций поможет вам вырастить здоровые и плодовитые кусты перца, обеспечивая высокий урожай даже в засушливые июльские дни.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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