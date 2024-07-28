Как правильно подкормить морковь в июле и получить рекордный урожай? Ответ внутри

Важная подкормка моркови в июле

1:39 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Июль — ключевой месяц для подкормки моркови, так как именно в это время корнеплоды активно развиваются и формируются.

Фото: Own work by Kander, PDM

Для достижения максимального урожая важно обеспечить растения необходимыми питательными веществами. В этом месяце особенно эффективны комплексные удобрения с преобладанием фосфора и калия, такие как "Диаммофоска" (состав NPK: 10:26:26). Эти элементы способствуют не только росту корнеплодов, но и улучшению их вкусовых качеств.

Если у вас нет под рукой комплексных удобрений, не отчаивайтесь! Вы можете самостоятельно приготовить питательную смесь из простых удобрений. Например, на 10 литров воды можно растворить 10 г мочевины, 15 г двойного суперфосфата и 30 г сульфата калия. Также подойдет другой вариант: смешайте 15 г калийной селитры и 15 г двойного суперфосфата на 10 литров воды.

Обратите внимание, что суперфосфат плохо растворяется в воде, поэтому рекомендуется сначала приготовить концентрированную вытяжку из сухих гранул, а затем разводить её до нужной концентрации.

Кроме того, добавление гуминовых удобрений, таких как лигногумат калийный или любое другое удобрение с микроэлементами и гуматами, значительно улучшит вкус корнеплодов. Гуматы не только усиливают усвоение минеральных удобрений, но и укрепляют иммунитет растений, а также положительно влияют на почвенную микрофлору.