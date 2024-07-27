Это удобрение сделает ваши огурцы большими и сочными: попробуйте и убедитесь сами

Для хорошего урожая огурцов полезны внекорневые подкормки

0:59 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Для достижения высоких результатов при выращивании огурцов важно учитывать не только почвенное питание, но и дополнительные методы подкормки.

Фото: commons.wikimedia.org. by Magnus Manske, CC BY-SA 3.0

Внекорневые подкормки, особенно во время активного роста плетей и листьев, могут значительно улучшить качество плодов и увеличить урожай.

Процесс внекорневой подкормки достаточно прост. Для этого потребуется раствор комплексного удобрения с микроэлементами в хелатной форме. Разведите одну столовую ложку такого удобрения в 10 литрах воды и используйте полученный раствор для опрыскивания растений. Повторяйте обработку раз в десять дней.

Этот метод подходит как для теплиц, так и для открытого грунта. Хотя почвенного питания обычно достаточно для огурцов, дополнительные внекорневые подкормки помогут насытить растения необходимыми микроэлементами и способствовать их лучшему развитию.