Для достижения высоких результатов при выращивании огурцов важно учитывать не только почвенное питание, но и дополнительные методы подкормки.
Внекорневые подкормки, особенно во время активного роста плетей и листьев, могут значительно улучшить качество плодов и увеличить урожай.
Процесс внекорневой подкормки достаточно прост. Для этого потребуется раствор комплексного удобрения с микроэлементами в хелатной форме. Разведите одну столовую ложку такого удобрения в 10 литрах воды и используйте полученный раствор для опрыскивания растений. Повторяйте обработку раз в десять дней.
Этот метод подходит как для теплиц, так и для открытого грунта. Хотя почвенного питания обычно достаточно для огурцов, дополнительные внекорневые подкормки помогут насытить растения необходимыми микроэлементами и способствовать их лучшему развитию.
Возвращение "Лошарика" задерживается, но его дело живёт. Случаи токсикации сонаров и следы Европы продолжаются.