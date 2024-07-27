Идеальная температура для комнатных растений: когда нужен тёплый, а когда — холодный полив

Выбираем правильный полив для цветов

2:43 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Правильный полив является одним из ключевых факторов успешного выращивания комнатных растений. Однако многие начинающие цветоводы задаются вопросом: можно ли использовать для этого холодную воду или стоит отдавать предпочтение только тёплой? Давайте разберёмся, какие растения предпочитают холодный, а какие — тёплый полив.

Фото: Wikipedia by Shaun Dunphy, CC BY-SA 2.0

Растения, которым подходит холодная вода

Многие растения довольно неприхотливы и могут спокойно переносить полив даже ледяной водой.

Традесканция. Этот неприхотливый цветок отлично себя чувствует при температуре воды до +10°C.

Фикус. Будь то каучуконосный или карликовый, это растение хорошо реагирует на прохладный полив.

Подсолнухи. Даже молодые саженцы этих цветов способны адаптироваться к воде температурой до +15°C.

Папоротники. Эти растения-долгожители предпочитают воду комнатной температуры или даже ниже.

Монстера. Несмотря на экзотическое происхождение, этот представитель семейства ароидных хорошо переносит холодный полив.

Кактусы и суккуленты. Благодаря особенностям строения, эти растения легко усваивают влагу из прохладной воды.

Растения, которым нужна теплая вода

В то же время многие популярные комнатные цветы нуждаются в более тёплом поливе.

Орхидеи. Эти нежные экзотические растения страдают от холодной воды и требуют температуры не ниже +20°C.

Азалии. Сильно реагируют на понижение температуры, поэтому нуждаются в воде комнатной температуры.

Бегонии. Изнеженные тропические красавицы не выносят холода и предпочитают воду не ниже +18-20°C.

Пальмы. Для комфортного роста этим растениям требуется тёплый полив с температурой не ниже +20°C.

Фиалки. Чувствительные к резким перепадам температуры, они лучше развиваются при поливе тёплой водой.

Герани. Это растение также не любит холодную воду и нуждается в тёплом поливе.

Если вы все же перелили растение слишком холодной водой, постарайтесь как можно скорее исправить ошибку. Тщательно осмотрите листья, корни и при необходимости обрежьте пострадавшие участки. В дальнейшем поливайте такой цветок тёплой водой или водой комнатной температуры.

Помните, что знание особенностей ухода за различными растениями поможет вам стать успешным цветоводом и создать дома настоящий зелёный оазис!