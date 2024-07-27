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Как не дать помидорам вырваться за пределы теплицы: практические советы

Буйные помидоры выросли до крыши теплицы — что с ними делать?

2:08
Садоводство » Овощи

Наверняка многие садоводы сталкивались с ситуацией, когда их помидоры в теплице буквально упираются в крышу и начинают расти в ширину, а не вверх. Это не только выглядит неэстетично, но и сильно сказывается на урожайности культуры. Как же вовремя остановить рост помидоров и направить их развитие в нужное русло?

Причины, по которым помидоры упираются в крышу

Существует несколько основных факторов, которые могут провоцировать интенсивный рост помидоров в ширину.

  1. Недостаток света. Если высота теплицы недостаточна, а верхний ярус листвы сильно затеняет нижние побеги, растения будут вытягиваться вверх.
  2. Нарушение режима подвязки. Если своевременно не подвязывать и не формировать растения, они начнут ветвиться и разрастаться в стороны.
  3. Дисбаланс питания. Избыток азота стимулирует бурный вегетативный рост в ущерб плодообразованию.
  4. Сорта с индетерминантным типом роста. Некоторые высокорослые сорта помидоров от природы имеют склонность к чрезмерному росту.
  5. Поражение патогенами. Грибковые и вирусные заболевания могут угнетать растения и нарушать их нормальное развитие.

Как остановить рост помидоров в ширину

Чтобы предотвратить самопроизвольное разрастание помидоров и направить их развитие в нужное русло, нужно придерживаться следующих мер.

  1. Своевременно удалять верхушки растений, что стимулирует образование боковых побегов.
  2. Регулярно подвязывать стебли к опоре, не допуская их полегания.
  3. Обеспечивать оптимальный режим питания с преобладанием фосфора и калия.
  4. Выращивать детерминантные сорта помидоров с заданной высотой куста.
  5. Проводить профилактические обработки от болезней и вредителей.
  6. Обеспечивать растения достаточным количеством света, регулируя высоту теплицы.

Комплексное применение этих агротехнических приемов позволит вовремя остановить неконтролируемый рост помидоров и обеспечит обильное плодоношение культуры.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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