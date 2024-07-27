Цветут, но не плодоносят: что делать, если на баклажанах нет завязей

Секреты успешного плодоношения баклажанов

2:31 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Выращивание баклажанов может принести немало разочарований, если растения не радуют обильным плодоношением. Одной из наиболее распространённых проблем является отсутствие или плохое завязывание плодов. Что же может быть тому причиной и как решить эту проблему?

Фото: hear.org by Forest & Kim Starr, CC BY 3.0

Основные причины плохого завязывания плодов у баклажанов

Неблагоприятные погодные условия. Перепады температур, недостаток или избыток влаги, сильный ветер или заморозки могут негативно влиять на опыление и завязывание плодов. Возраст растений. Молодые и слишком старые баклажаны зачастую завязывают меньше плодов, чем растения среднего возраста. Нарушение режима полива. Как недостаток, так и избыток влаги в почве могут приводить к опадению завязей. Нехватка питательных веществ. Особенно вредна нехватка кальция, бора, фосфора и калия, которые участвуют в процессах опыления и плодообразования. Несбалансированное соотношение между зелёной массой и плодами. Если растение развивает слишком обильную вегетативную часть, это может мешать завязыванию плодов. Поражение вредителями или болезнями. Вредители и патогены, повреждающие цветки и завязи, также могут стать причиной отсутствия урожая. Генетическая предрасположенность сорта. Некоторые сорта баклажанов от природы имеют склонность к плохому плодообразованию.

Что делать, если баклажаны не завязывают плоды

Чтобы решить проблему плохого завязывания плодов, нужно комплексно подходить к выращиванию культуры.

Обеспечить оптимальный режим полива и подкормок в период бутонизации и цветения. Высаживать баклажаны только на хорошо удобренную почву, богатую кальцием, бором, фосфором и калием. Регулярно осматривать растения на предмет вредителей и болезней, своевременно принимать меры защиты. При неблагоприятных погодных условиях проводить искусственное опыление цветков вручную. Выбирать сорта баклажанов, адаптированные к местным климатическим условиям. Обеспечивать правильное соотношение зелёной массы и плодов путем своевременной обрезки листьев и побегов.

Комплексное соблюдение агротехнических мероприятий поможет решить проблему плохого завязывания плодов на баклажанах.