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Цветут, но не плодоносят: что делать, если на баклажанах нет завязей

Секреты успешного плодоношения баклажанов

2:31
Садоводство » Овощи

Выращивание баклажанов может принести немало разочарований, если растения не радуют обильным плодоношением. Одной из наиболее распространённых проблем является отсутствие или плохое завязывание плодов. Что же может быть тому причиной и как решить эту проблему?

Секреты успешного плодоношения баклажанов
Фото: hear.org by Forest & Kim Starr, CC BY 3.0

Основные причины плохого завязывания плодов у баклажанов

  1. Неблагоприятные погодные условия. Перепады температур, недостаток или избыток влаги, сильный ветер или заморозки могут негативно влиять на опыление и завязывание плодов.
  2. Возраст растений. Молодые и слишком старые баклажаны зачастую завязывают меньше плодов, чем растения среднего возраста.
  3. Нарушение режима полива. Как недостаток, так и избыток влаги в почве могут приводить к опадению завязей.
  4. Нехватка питательных веществ. Особенно вредна нехватка кальция, бора, фосфора и калия, которые участвуют в процессах опыления и плодообразования.
  5. Несбалансированное соотношение между зелёной массой и плодами. Если растение развивает слишком обильную вегетативную часть, это может мешать завязыванию плодов.
  6. Поражение вредителями или болезнями. Вредители и патогены, повреждающие цветки и завязи, также могут стать причиной отсутствия урожая.
  7. Генетическая предрасположенность сорта. Некоторые сорта баклажанов от природы имеют склонность к плохому плодообразованию.

Что делать, если баклажаны не завязывают плоды

Чтобы решить проблему плохого завязывания плодов, нужно комплексно подходить к выращиванию культуры.

  1. Обеспечить оптимальный режим полива и подкормок в период бутонизации и цветения.
  2. Высаживать баклажаны только на хорошо удобренную почву, богатую кальцием, бором, фосфором и калием.
  3. Регулярно осматривать растения на предмет вредителей и болезней, своевременно принимать меры защиты.
  4. При неблагоприятных погодных условиях проводить искусственное опыление цветков вручную.
  5. Выбирать сорта баклажанов, адаптированные к местным климатическим условиям.
  6. Обеспечивать правильное соотношение зелёной массы и плодов путем своевременной обрезки листьев и побегов.

Комплексное соблюдение агротехнических мероприятий поможет решить проблему плохого завязывания плодов на баклажанах.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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