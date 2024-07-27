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Морковь не желает расти правильно? Решаем проблему кудрявости культуры

Морковь кудрявится: разбираемся в причинах и способах решения проблемы

2:21
Садоводство » Советы

Наверняка многие огородники сталкивались с ситуацией, когда морковь начинает расти в ширину, формируя запутанную, кудрявую листву. Такое явление выглядит непривлекательно и существенно снижает урожайность культуры. Так в чем же причина кудрявости моркови и как с ней бороться?

Морковь кудрявится: разбираемся в причинах и способах решения проблемы
Фото: commons.wikimedia.org by Наваниет Кришнан С, CC BY-SA 3.0

Основные причины кудрявости моркови

Существует несколько основных факторов, которые могут вызывать "кудрявость" моркови.

  1. Нарушение режима полива. Недостаток влаги в почве приводит к тому, что морковь не может развивать длинный корень и вынуждена распространяться в ширину.
  2. Уплотнение или переувлажнение грунта. Если почва слишком плотная или, наоборот, переувлажненная, это также препятствует нормальному росту моркови.
  3. Недостаток питательных веществ. Особенно вредна нехватка калия, фосфора и микроэлементов для формирования длинных корней.
  4. Повреждение растений вредителями. Грызуны, личинки насекомых или болезни могут деформировать корнеплоды моркови.
  5. Несоблюдение севооборота. Частая посадка культуры на одном месте истощает почву, что негативно сказывается на росте.
  6. Чрезмерное рыхление. Если чрезмерно активно рыхлить почву вокруг растений, это может провоцировать их разрастание в ширину.

Как бороться с кудрявостью моркови

Для профилактики и устранения проблемы кудрявых корнеплодов моркови нужно придерживаться следующих рекомендаций.

  1. Обеспечивать оптимальный и равномерный полив на протяжении всего сезона. Не допускать переувлажнения.
  2. Улучшать структуру и плодородие почвы с помощью органических удобрений и умеренного рыхления.
  3. Вносить комплексные минеральные подкормки, богатые калием, фосфором и микроэлементами.
  4. Соблюдать севооборот, не высаживать морковь на одном месте более 2-3 лет подряд.
  5. Применять эффективные средства защиты от вредителей и болезней.
  6. Отдавать предпочтение устойчивым к кудрявости сортам моркови.

Комплексный подход к решению проблемы позволит вырастить длинные, товарные корнеплоды моркови, избавившись от нежелательной кудрявости.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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