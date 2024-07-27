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Оидиум на винограде во второй половине лета? Эффективные способы предотвратить заболевание

Грозный оидиум: как сохранить урожай винограда

2:08
Садоводство » Деревья и кустарники

Оидиум, или мучнистая роса, является одним из самых распространённых и вредоносных заболеваний винограда. Эта грибковая инфекция особенно активна во второй половине лета, когда растение переживает стрессовый период. Своевременная и грамотная профилактика поможет уберечь виноград от серьёзных повреждений и сохранить хороший урожай.

Грозный оидиум: как сохранить урожай винограда
Фото: flickr.com by Sheila Sund, CC BY 2.0

Почему виноград поражается оидиумом именно в этот период

Второй половине лета свойственны следующие факторы, способствующие развитию оидиума.

  1. Жаркая и сухая погода. Высокие температуры и недостаток влаги создают идеальные условия для распространения грибка.
  2. Стресс растений. Жара, засуха и нехватка питания ослабляют иммунитет виноградной лозы.
  3. Интенсивный рост побегов. Активное развитие и образование новой зелени делают растение более уязвимым.
  4. Образование ягод. Период плодоношения также является стрессовым для винограда.

Основные меры профилактики оидиума

Как защитить виноград от мучнистой росы во второй половине лета?

  1. Проводить регулярные обработки противогрибковыми препаратами. Этими целями хорошо подойдут серосодержащие фунгициды, медные препараты, а также биофунгициды.
  2. Обеспечивать растения достаточным количеством влаги. Регулярный полив особенно важен в сухую жаркую погоду.
  3. Вовремя удалять поражённые органы (листья, грозди). Это препятствует дальнейшему распространению инфекции.
  4. Проводить умеренную обрезку и нормировку урожая. Это поможет снизить стресс для растения.
  5. Вносить сбалансированные минеральные удобрения, чтобы укрепить иммунитет винограда.
  6. Создавать вокруг растения максимально комфортные условия — проветривать, улучшать освещенность и т. д.

Своевременное и комплексное применение этих мер позволит эффективно бороться с оидиумом на винограднике в самый опасный период.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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