Простые рецепты против фитофтороза: как быстро одолеть опасное заболевание растений

Быстро и эффективно: 5 простых способов победить фитофтороз на ваших растениях

2:29 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Фитофтороз — одно из самых опасных и распространённых заболеваний картофеля, томатов, баклажанов и других пасленовых культур. Эта грибковая инфекция может за считанные недели полностью уничтожить урожай, если вовремя не принять меры. К счастью, есть несколько эффективных и простых способов борьбы с фитофторозом, которые помогут спасти ваши растения.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Как распознать фитофтороз

Первым делом необходимо правильно диагностировать заболевание. Основные признаки фитофтороза:

На листьях появляются бурые или коричневые пятна с расплывчатыми краями. Они быстро увеличиваются и захватывают все растение.

Стебли и черешки листьев темнеют, становятся влажными и покрываются белым или серым налетом.

На плодах образуются твердые коричневые участки, которые со временем загнивают.

Как только вы заметили эти симптомы, нужно немедленно приступать к лечению. Чем быстрее вы среагируете, тем выше шансы спасти урожай.

Эффективные способы борьбы с фитофторозом

Профилактическое опрыскивание. Как только среднесуточная температура достигает +18°С, регулярно обрабатывайте растения фунгицидными препаратами. Это позволит предотвратить развитие инфекции. Обработка раствором марганцовки. Один из самых простых и доступных способов. Растворите 2-3 г марганцовки в 10 л воды и опрыскайте пораженные участки. Повторяйте процедуру каждые 7-10 дней. Использование народных средств. Эффективными считаются настои чеснока, хвоща полевого или борной кислоты. Они обладают выраженными фунгицидными свойствами. Удаление пораженных частей растения. Как только заметите признаки заболевания, срочно обрежьте все пораженные листья, стебли и плоды. Сжигайте их, чтобы не допустить распространения инфекции. Севооборот и профилактика. Чередуйте на грядках культуры, которые подвержены фитофторозу. Не высаживайте их на одном и том же месте несколько лет подряд. Это поможет разорвать цикл развития грибка.

Если вовремя принять меры, фитофтороз можно остановить и сохранить значительную часть урожая. Главное — действовать решительно и незамедлительно!