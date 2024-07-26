Пустоцветы кабачков: обрывать или нет? Ответы на вопрос, который волнует многих огородников

Стоит ли обрывать пустоцветы у кабачков? Разбираемся

2:32 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Пустоцветами у кабачков называют те бутоны, которые не дают завязи, а лишь распускаются в красивые, но бесплодные цветки. Для многих начинающих огородников вопрос об их удалении вызывает сомнения и споры. Одни считают, что это необходимая мера, другие же предлагают оставить все как есть. Так кто же прав?

Фото: commons.wikimedia.org by Ariel Palmon, CC BY 3.0

Основные аргументы "за" обрывание пустоцветов

Большинство опытных овощеводов сходятся во мнении, что пустоцветы у кабачков лучше удалять. Вот основные причины, по которым это рекомендуется делать:

Обрывание пустоцветов стимулирует образование полноценных завязей. Ведь растение тратит силы на формирование бесплодных бутонов, которые могли бы пойти на развитие урожая. Убирая пустоцветы, вы снижаете нагрузку на куст и предотвращаете его преждевременное истощение. Это позволяет получить более крупные и здоровые плоды. Освободившиеся силы растение направит на наращивание зеленой массы и корневой системы, что в итоге положительно скажется на урожайности. Удаление пустоцветов облегчает доступ солнечного света и воздуха к завязывающимся плодам, улучшая их рост и вызревание.

Аргументы "против" обрывания пустоцветов

Несмотря на преобладающее мнение в пользу обрывания, некоторые огородники предлагают оставлять пустоцветы нетронутыми. Их доводы выглядят так:

Пустоцветы привлекают насекомых-опылителей, что положительно влияет на опыление основных цветков и завязывание плодов. Наличие пустоцветов снижает стресс растения, вызванный регулярным удалением бутонов. Оставленные пустоцветы могут защищать завязи от прямых солнечных лучей, предотвращая их ожоги.

Как видите, аргументы есть и "за", и "против". Выбирать решение остается за вами, опираясь на особенности климата и погодных условий в вашем регионе.

Практические советы по обрыванию пустоцветов

Если вы все же решили обрывать пустоцветы, помните о нескольких важных моментах: