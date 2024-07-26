Луковая шелуха — не мусор, а находка! 3 полезных применения для вашего огорода и дома

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Выбрасываете луковую шелуху? Узнайте, как использовать её с пользой

2:22
Садоводство » Советы

Луковая шелуха — это ценный природный материал, который можно многократно использовать в быту и садоводстве. Многие огородники выбрасывают эту "отходы" после чистки лука, даже не подозревая об их потенциальной пользе. Между тем, грамотное применение луковой шелухи позволит вам существенно сэкономить на покупке различных расходных материалов и даже получить дополнительную прибыль.

Выбрасываете луковую шелуху? Узнайте, как использовать её с пользой
Фото: flickr. com by Eunice, CC BY-SA 2.0

Универсальное натуральное удобрение
Пожалуй, самое популярное применение луковой шелухи в хозяйстве — это использование ее в качестве органического удобрения. Высушенная и измельченная шелуха богата такими важными для растений элементами, как азот, фосфор и калий. Кроме того, она содержит кремний, который улучшает структуру почвы и повышает ее плодородие.

Засыпайте шелуху под перекопку на грядки с овощами, ягодами и цветами. Она не только обогатит почву, но и поможет отпугивать вредных насекомых. Можно также приготовить из нее настой и периодически поливать им растения.

Натуральный инсектицид
Свойства луковой шелухи позволяют использовать ее и в качестве природного инсектицида. Ее запах и содержащиеся в ней вещества отпугивают многих вредителей: тлю, паутинного клеща, колорадского жука и др.

Для профилактики поражения растений вредителями, просто рассыпьте измельченную шелуху вокруг стволов или по периметру грядок. Также можно сварить настой из шелухи и опрыскивать им растения.

Источник природного красителя
Ещё одно интересное применение луковой шелухи — это получение природного красителя. Отвар из нее дает бежево-коричневые оттенки, которые можно использовать для окрашивания пряжи, тканей, бумаги и даже кожи.

Для этого просто залейте горячей водой сухую измельченную шелуху и дайте настояться в течение 30-40 минут. Затем процедите отвар и используйте для окрашивания.

Кроме того, луковая шелуха может применяться в качестве наполнителя для подушек и матрасов, а также компонента в домашних скрабах и масках для кожи. Словом, эти "отходы" легко превратить в полезные и востребованные в хозяйстве материалы!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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