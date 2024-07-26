Готовите капусту к уборке? Не забудьте эти 3 варианта питательных растворов

Эти подкормки сделают ваши кочаны идеальными

2:49 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Июль — ответственный период для выращивания капусты. Именно в этом месяце закладывается основа для формирования крепкого и плотного кочана. Своевременные и правильно проведённые мероприятия по поливу в этот период критически важны для получения высокого урожая.

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Поэтому, если до планируемой уборки вашей капусты осталось 5 дней, самое время позаботиться о последнем поливе, который поможет растениям накопить необходимые ресурсы для максимального развития кочана. Рассмотрим 3 наиболее эффективных варианта для этой цели.

Вариант 1. Подкормка раствором мочевины

За 5 дней до уборки очень полезно провести полив капусты раствором мочевины. Эта минеральная подкормка:

стимулирует активный рост кочана за счёт быстрого усвоения азота растениями;

способствует плотному формированию листьев и утолщению стебля;

повышает устойчивость капусты к заболеваниям.

Для приготовления раствора возьмите 30-40 г мочевины на 10 литров воды. Тщательно перемешайте и полейте под каждое растение по 1-2 ведра.

Вариант 2. Полив раствором сульфата калия

Полив капусты раствором сульфата калия за 5 дней до уборки также очень хорошо себя зарекомендовал. Калий в этом удобрении:

усиливает рост кочана и процессы накопления питательных веществ;

повышает лежкость и транспортабельность капусты;

придает кочанам плотную и упругую структуру.

Для приготовления подкормочного раствора используйте 20-25 г сульфата калия на 10 литров воды. Полейте каждое растение по 1-2 ведра.

Вариант 3. Внесение комплексного удобрения

Отличным решением будет и внесение под капусту комплексного минерального удобрения за 5 дней до уборки. Оно обеспечит растения полным набором макро- и микроэлементов, необходимых для активного формирования кочана.

При этом выбирайте удобрения с преобладанием калия и фосфора, так как они стимулируют завершающие процессы развития кочана.

Норма внесения — 30-40 г на 1 кв. м грядки, равномерно распределив по поверхности почвы.

Важно! Какой бы вариант вы ни выбрали, обязательно полейте капусту чистой водой сразу после внесения удобрений. Это позволит растениям быстрее ассимилировать питательные вещества.

Доверяйте этим простым, но действенным приемам, и ваши кочаны капусты будут крепкими, плотными и с отличными товарными качествами.