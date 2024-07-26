Готовите капусту к уборке? Не забудьте эти 3 варианта питательных растворов

Июль — ответственный период для выращивания капусты. Именно в этом месяце закладывается основа для формирования крепкого и плотного кочана. Своевременные и правильно проведённые мероприятия по поливу в этот период критически важны для получения высокого урожая.
Поэтому, если до планируемой уборки вашей капусты осталось 5 дней, самое время позаботиться о последнем поливе, который поможет растениям накопить необходимые ресурсы для максимального развития кочана. Рассмотрим 3 наиболее эффективных варианта для этой цели.
За 5 дней до уборки очень полезно провести полив капусты раствором мочевины. Эта минеральная подкормка:
Для приготовления раствора возьмите 30-40 г мочевины на 10 литров воды. Тщательно перемешайте и полейте под каждое растение по 1-2 ведра.
Полив капусты раствором сульфата калия за 5 дней до уборки также очень хорошо себя зарекомендовал. Калий в этом удобрении:
Для приготовления подкормочного раствора используйте 20-25 г сульфата калия на 10 литров воды. Полейте каждое растение по 1-2 ведра.
Отличным решением будет и внесение под капусту комплексного минерального удобрения за 5 дней до уборки. Оно обеспечит растения полным набором макро- и микроэлементов, необходимых для активного формирования кочана.
При этом выбирайте удобрения с преобладанием калия и фосфора, так как они стимулируют завершающие процессы развития кочана.
Норма внесения — 30-40 г на 1 кв. м грядки, равномерно распределив по поверхности почвы.
Важно! Какой бы вариант вы ни выбрали, обязательно полейте капусту чистой водой сразу после внесения удобрений. Это позволит растениям быстрее ассимилировать питательные вещества.
Доверяйте этим простым, но действенным приемам, и ваши кочаны капусты будут крепкими, плотными и с отличными товарными качествами.
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