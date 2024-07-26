Важные предуборочные работы с луком, о которых не знает большинство садоводов

Эти 3 простых совета помогут вам собрать и сохранить лук до следующего года

2:17 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Многие садоводы с нетерпением ждут наступления времени сбора лука с грядки. Но чтобы получить действительно качественный и хорошо хранящийся урожай, важно правильно подготовить растения к уборке. К сожалению, около 80% огородников забывают выполнить несколько важных агроприёмов за несколько дней до выкапывания лука.

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Отбейте луковицу от ботвы

За 5-7 дней до планируемой уборки лука необходимо отбить его растущую ботву. Для этого аккуратно прогните и сломайте зеленые листья у основания, оставив пеньки длиной 5-10 см. Не срезайте ботву ножом, потому что это может привести к появлению различных болезней.

Данная процедура позволит остановить дальнейший рост луковицы и направить все питательные вещества на её созревание. Это особенно важно, если вы выращиваете лук-репку, которому для хранения необходима плотная и сухая шейка.

Прекратите полив лука

За 3-5 дней до сбора урожая полностью прекращайте поливы. Это вызовет подсыхание шейки луковицы, что необходимо для её длительного хранения. Пересыхание почвы также поспособствует более легкому выкапыванию луковиц.

Важно! Если вы оставите регулярный полив вплоть до уборки, то шейка лука так и останется зеленой и сочной. Такие луковицы очень плохо переносят хранение и быстро портятся.

Пролейте посадки марганцовкой

За 2-3 дня до уборки лука его посадки нужно обязательно пролить раствором марганцовки. Этот простой агроприём:

повышает лежкость лука за счёт его лучшего дозревания и просушки;

предотвращает поражение растений различными болезнями во время хранения;

закаляет растения за счет стрессовой реакции на дезинфицирующий раствор.

Соблюдение этих трёх незамысловатых, но очень важных агроприёмов перед уборкой лука позволит вам получить крепкие, хорошо высушенные луковицы, которые отлично сохранятся на протяжении всей зимы. Учитывайте этот совет — и ваши запасы лука на холодный сезон будут в полном порядке!