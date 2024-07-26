Скорее записывайте! Эти 4 шага позволят получать огурцы с грядки до октября

Осенние огурцы: как выращивать их и собирать вкусный урожай

2:22 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Многие огородники мечтают о том, чтобы их огурцы плодоносили как можно дольше, радуя вкусными и хрустящими плодами вплоть до осени. Но зачастую огуречная грядка отдаёт последние силы уже к середине лета, и дальше дело не идёт. Однако с правильным уходом вы можете добиться продолжительного плодоношения огурцов, собирая урожай практически до заморозков.

Фото: Wikipedia by Muu-karhu, CC BY-SA 3.0

Выбирайте правильные сорта

Залог долгого плодоношения — это прежде всего подбор подходящих сортов огурцов. Отдавайте предпочтение партенокарпическим гибридам, которые не требуют опыления и могут давать плоды без образования семян. Так они будут дольше сохранять свои товарные качества.

Также хорошо зарекомендовали себя огурцы с генетической устойчивостью к болезням. Они меньше будут поражаться мучнистой росой, вирусами, пятнистостями, что позволит им продолжать плодоношение.

Обеспечьте оптимальные условия

Для продления периода плодоношения очень важно создать для растений максимально комфортные условия.

Поддерживайте регулярный и достаточный полив, так как сухость быстро приводит к увяданию и прекращению завязывания новых плодов.

Вносите сбалансированные подкормки, особенно богатые калием и фосфором, которые стимулируют цветение и плодоношение.

Обеспечьте хорошее освещение, не допуская затенения посадок. Это важно для активного цветения и роста завязей.

Поддерживайте нужный температурный режим, не допуская перегрева или заморозков.

Правильная обрезка

Огромное значение для продления периода плодоношения имеет своевременная обрезка растений. Удаляйте отплодоносившие побеги, а также повреждённые, старые или загущающие растение. Это простимулирует образование новых боковых побегов с завязями.

Регулярно срывайте все завязавшиеся плоды, не давая им переходить в перерастание. Это поможет растению сосредоточить все силы на формировании новых завязей.

Следуя этим простым, но важным агроприёмам, вы сможете продлить плодоношение огурцов до самой осени. Такой подход обеспечит вас вкусными огурчиками до поздней осени.