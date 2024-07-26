Не все об этом знают: обязательный уход за смородиной после плодоношения

Как правильно ухаживать за смородиной после плодоношения

2:04 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

После снятия богатого урожая спелых ягод чёрной, красной или белой смородины многие начинающие садоводы считают свою работу на этом законченной. Но опытные огородники знают, что уход за кустами смородины не завершается с окончанием сезона плодоношения. Существует ряд важных работ, которые необходимо выполнить, чтобы кусты хорошо перезимовали и порадовали обильным урожаем в следующем году.

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Обрезка отплодоносивших побегов

Сразу после сбора ягод специалисты рекомендуют обрезать отплодоносившие побеги смородины. Это стимулирует рост новых, более молодых и сильных побегов, которые в будущем сезоне будут формировать обильный урожай. Срезаем побеги, на которых были ягоды, оставляя пеньки длиной 5-10 см.

Прореживание куста

Для обеспечения хорошей освещённости и вентиляции куста необходимо его прореживание. Вырезаем старые, ослабленные, загущающие центр побеги. Это позволит улучшить доступ света и воздуха к оставшимся ветвям, что положительно скажется на их плодоношении.

Внесение удобрений

После сбора урожая кусты смородины нуждаются в подкормке, чтобы восстановить свои силы. Вносим под каждый куст комплексные минеральные удобрения или перегной. Это поможет сформировать мощные побеги и почки, обеспечивающие хороший урожай на следующий год.

Мульчирование приствольного круга

Для сохранения влаги и питательных веществ в почве приствольные круги кустов мульчируем органическими материалами — перегноем, опилками, скошенной травой. Это также защитит корневую систему от промерзания зимой.

Побелка стволов

Для предотвращения солнечных ожогов и растрескивания коры особенно важно произвести побелку стволов и основных ветвей кустов. Это укрепит древесину и защитит растения от вредителей.