Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Муж Наташи Королёвой вспомнил о набросившейся девушке из-за модельной фигуры
Отзыв автомобилей Ford обходится в миллиарды долларов
Как приготовить вкусный и красивый греческий салат — несколько хитростей
Адвокат Жорин рассказал о будущем детей Алсу и Яна Абрамова после развода
Вирусы гепатита B и C редко передаются половым путём, заявила профессор Шархун
Михаил Тройник признался, что не ожидал экранизации романа "Библиотекарь"
Уровень мирового океана поднимется на 1 метр и затопит города
Крапива — очень хорошая и натуральная подкормка для моркови
Сестра певицы Нюши опровергла слухи о конфликте с артисткой
Лишние плоды на картофеле: почему важно их вовремя удалять и как это сделать

Картофельные "помидорчики" на грядке: что делать с этими странными плодами?

2:03
Садоводство » Овощи

Многие садоводы замечают на своих кустах картофеля маленькие шарообразные плоды, похожие на миниатюрные помидоры. Эти странные "картофельные помидорчики" — на самом деле картофельные семена, которые растение формирует в процессе вегетации. Но нужно ли их обрывать или оставлять?

Картофельные "помидорчики" на грядке: что делать с этими странными плодами?
Фото: Own work by Ezhuttukari, CC BY-SA 3.0

Что представляют собой картофельные семена?

Картофельные семена, или ягоды, — это репродуктивные органы картофеля, которые формируются на надземной части куста. По своей природе они аналогичны томатным плодам и содержат семена, из которых можно вырастить новые растения картофеля.

Однако в культурном земледелии картофель размножают в основном вегетативно — при помощи клубней, а не семян. Поэтому формирование картофельных семян не несет для садоводов практической пользы, а только отвлекает силы растения от образования товарных клубней.

Нужно ли обрывать картофельные семена?

Большинство огородников рекомендуют в период цветения картофеля регулярно обрывать появляющиеся семенные ягоды. Это позволяет:

  1. Направить силы растения на рост и клубнеобразование, а не на репродукцию. Таким образом вы сможете получить более высокий урожай картофеля.
  2. Избежать самосева картофеля в будущем сезоне. Семена, попавшие в почву, могут дать всходы нежелательных дикорастущих сортов.
  3. Предотвратить возможное отравление при случайном употреблении ядовитых картофельных ягод, особенно детьми.

Обрывать семенные ягоды картофеля следует вручную, аккуратно срывая их в период их активного формирования — обычно это июнь-июль. Важно делать это регулярно, не позволяя ягодам успеть полностью созреть.

Таким образом, удаление нежелательных картофельных семян — полезный агроприем, который поможет направить силы растений на формирование здоровых, крупных клубней и обеспечит вас богатым урожаем картофеля.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Европейцы не знают, что делать с российскими "Союзами" на космодроме Куру

Российские ракеты стоимостью 160 миллионов долларов застряли на европейском космодроме, расположенном на космодроме Куру во Французской Гвиане.

Европейцы не могут решить, что делать с российскими "Союзами"
Россия отправляет нефть в Китай по Севморпути. В США считают, это необычно
Bloomberg: Россия отправила нефть в Китай по необычному маршруту
В Киргизии ситуация критическая. Назревает кровавый госпереворот
Сводка с фронта: в Харькове уничтожены 40 инструкторов НАТО, а под Киевом склад со снарядами с обеднённым ураном
Укрывавшая украинских террористов Турция ожидаемо начала работать на Россию Любовь Степушова "Лошарик" стоит на ремонте, но диверсии в Северном море продолжаются Дмитрий Плотников История трансплантологии: от Алексиса Карреля до "головы профессора Доуэля" Сергей Лебедев
Сводка с фронта: Украине поставили ручные гранаты времён ВОВ, под Авдеевкой окружены части ВСУ
Ахиллесова пята Украины — её бюджет, который пуст
"Сокрушительный удар": по Измаилу нанесён мощный удар ВКС России
"Сокрушительный удар": по Измаилу нанесён мощный удар ВКС России
Последние материалы
Михаил Тройник признался, что не ожидал экранизации романа "Библиотекарь"
Уровень мирового океана поднимется на 1 метр и затопит города
Крапива — очень хорошая и натуральная подкормка для моркови
Сестра певицы Нюши опровергла слухи о конфликте с артисткой
Советы по применению сывороток для оптимального ухода за кожей
Отар Кушанашвили заявил об отсутствии рвоты и головокружения после химиотерапии
Профсоюз актеров объявил забастовку из-за искусственного интелекта
Собчак рассказала о переписке с женщиной, назвавшейся женой Павла Дурова
Как понять, кого из членов семьи собака считает хозяином
Политолог Дарья Митина о выборах во Франции: "Победитель не получает ничего"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников