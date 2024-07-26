Лишние плоды на картофеле: почему важно их вовремя удалять и как это сделать

Картофельные "помидорчики" на грядке: что делать с этими странными плодами?

2:03 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Многие садоводы замечают на своих кустах картофеля маленькие шарообразные плоды, похожие на миниатюрные помидоры. Эти странные "картофельные помидорчики" — на самом деле картофельные семена, которые растение формирует в процессе вегетации. Но нужно ли их обрывать или оставлять?

Фото: Own work by Ezhuttukari, CC BY-SA 3.0

Что представляют собой картофельные семена?

Картофельные семена, или ягоды, — это репродуктивные органы картофеля, которые формируются на надземной части куста. По своей природе они аналогичны томатным плодам и содержат семена, из которых можно вырастить новые растения картофеля.

Однако в культурном земледелии картофель размножают в основном вегетативно — при помощи клубней, а не семян. Поэтому формирование картофельных семян не несет для садоводов практической пользы, а только отвлекает силы растения от образования товарных клубней.

Нужно ли обрывать картофельные семена?

Большинство огородников рекомендуют в период цветения картофеля регулярно обрывать появляющиеся семенные ягоды. Это позволяет:

Направить силы растения на рост и клубнеобразование, а не на репродукцию. Таким образом вы сможете получить более высокий урожай картофеля. Избежать самосева картофеля в будущем сезоне. Семена, попавшие в почву, могут дать всходы нежелательных дикорастущих сортов. Предотвратить возможное отравление при случайном употреблении ядовитых картофельных ягод, особенно детьми.

Обрывать семенные ягоды картофеля следует вручную, аккуратно срывая их в период их активного формирования — обычно это июнь-июль. Важно делать это регулярно, не позволяя ягодам успеть полностью созреть.

Таким образом, удаление нежелательных картофельных семян — полезный агроприем, который поможет направить силы растений на формирование здоровых, крупных клубней и обеспечит вас богатым урожаем картофеля.