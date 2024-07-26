Выращиваем вкусные помидоры черри: важные советы

Советы, как вырастить помидоры черри

1:35 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Помидоры черри отличаются особой сладостью плодов и миниатюрными размерами.

Фото: 500px by Rob Bertholf, CC BY 3.0

Как вырастить помидоры черри

Для выращивания помидоров черри выбирайте место в саду, которое получает много солнечного света. Эти растения любят тепло и свет.

Вы можете выращивать помидоры черри в открытом грунте, в контейнерах на открытом воздухе или в помещении. Потребности овоща в выращивании аналогичны потребностям обычных томатов. Выберите участок, который получает не менее шести-восьми часов солнечного света в день. Почва для выращивания томатов должна быть хорошо дренированной, влажной и слабокислой.

Для этого овоща подходят суглинки и супесчаные почвы. Тем не менее томаты будут расти практически во всех типах почвы, за исключением тяжелой глины.

Поэтому, если в вашем саду много глины, улучшите почву, добавив песок, опилки, торфяной мох или другие материалы, которые улучшат качество.

Используйте томатные удобрения при посадке овощей. Также важно регулярно вносить удобрения для нормального роста растений.

Полив помидоров черри

Томаты нуждаются в постоянной влажности почвы. Однако не стоит заливать растение, так как это может привести к загниванию корней.

Когда растения молодые, лучше всего использовать капельное орошение, так как оно помогает избежать сильных потоков воды, которые могут размывать почву.