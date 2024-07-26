Как ухаживать за садом в жару: советы опытных садоводов

Советы по уходу за садом в жару

1:25 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Во время жаркого лета важно знать некоторые особые правила садоводства.

Фото: Adobe Stock by Александр Беспалый, PDM

Как правильно ухаживать за садом в жаркую погоду

Поливайте сад вечером или рано утром. Дело в том, что в жаркую погоду влага будет мгновенно нагреваться и испаряться.

Никогда не распыляйте слишком много воды. Особенно это правило относится к листьям растений, так как они первыми пострадают от жары и будут обожжены солнцем.

В жаркую летнюю погоду растениям в саду потребуется в два раза больше воды. Поэтому увеличивайте количество поливов утром или вечером, поливая растения регулярно и часто. Для этого можно использовать ручной полив с помощью лейки или шланга.

Поливайте растения обильно и не допускайте пересыхания почвы. Проверяйте почву на влажность пальцами. Если почва влажная, воздержитесь от полива до тех пор, пока влага не испарится.

Поливайте растения рано утром, когда температура ниже, чем днем. Затем проверьте уровень влажности почвы ближе к полудню.

Если у вас есть возможность, поливайте растения поздно вечером, когда жарко. Именно ночью влага не успеет испариться, так как температура воздуха будет намного ниже, чем днем. Таким образом, вода успеет дойти до корневой системы растений.