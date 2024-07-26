У смородины скручиваются листья: ни в коем случае не обрывайте их

Скрученные листья смородины можно восстановить и вернуть куст к жизни

0:46 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Если у смородины скручиваются листья, ни в коем случае не обрывайте их! Есть способ сделать так, что побеги распрямятся, куст начнёт расти, и всё будет хорошо.

Фото: commons.wikimedia.org by Jerzy Opioła, CC BY-SA 3.0

Во время плодоношения можно использовать препарат "Фитоверм" в дозировке 8-10 мл на 1 литр воды. Дозировка указана для препарата с концентрацией 0,2 г/л. Срок ожидания результата составляет двое суток.

Важно обрабатывать растения в жаркую погоду, так как в этом случае эффект от процедуры будет выше. В вечернее время опрыскайте либо только макушки растений, либо всё растение целиком, в зависимости от степени поражения листвы.