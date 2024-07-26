Подкормка моркови крапивой — натуральный и действенный способ получить богатый урожай крупных и сладких корнеплодов

Крапива — очень хорошая и натуральная подкормка для моркови

0:57 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Морковь — один из самых популярных овощей на нашем столе. Чтобы получить крупные и сладкие корнеплоды, нужно правильно ухаживать за растениями.

Фото: commons.wikimedia.org by Dinkum, PDM

Одним из эффективных способов подкормки является использование крапивы. Для приготовления подкормки возьмите ведро, положите в него мелко нарезанную крапиву и залейте водой (примерно 5-6 литров).

Затем разведите 10 г дрожжей в литре воды, добавьте две столовые ложки сахара и дайте настояться пару часов. После этого добавьте полученный раствор в ведро с крапивой, накройте крышкой и оставьте на пару дней в тени.

Готовый раствор нужно разбавить водой в соотношении 100 мл на 10 литров и использовать для полива грядок. Лучше всего проводить подкормку вечером. За сезон нужно сделать три подкормки с примерно одинаковым интервалом.