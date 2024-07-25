Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Балтийском море найден затонувший корабль XIX века
Бастрыкин заявил о необходимости ограничения числа зарегистрированных в квартире
Названо самое опасное место для путешественников
Салтыкова обвинила Ветлицкую в употреблении наркотиков
Названы продукты, в которых содержится витамин Е
Чем страховая пенсия отличается от государственной?
Антониа Сантилли из "Приключений итальянцев в России" снималась в кино для взрослых
С какой одеждой можно сочетать мужскую рубашку?
Netflix анонсирует новую многопользовательскую игру по сериалу "Игра кальмара"
Победите муравьёв навсегда: универсальные методы с использованием соды и чёрного перца

Муравейник мечтает об исчезновении? Посыпьте его этим

2:04
Садоводство » Советы

Муравьи — настоящее бедствие для многих садоводов и огородников. Эти трудолюбивые насекомые способны нанести серьёзный урон растениям, разрушая корневую систему и повреждая плоды. Кроме того, муравьиные холмики портят эстетичный вид ухоженного участка. К счастью, есть несколько простых и эффективных средств.

Муравейник мечтает об исчезновении? Посыпьте его этим
Фото: inaturalist.org by Jake Nitta, CC BY 4.0

Сода против муравьев

Одним из самых действенных способов борьбы с муравьями является обработка их жилища пищевой содой. Порошок соды высушивает насекомых, вызывая их гибель. Для этого нужно равномерно посыпать сухую соду поверх муравейника, покрывая весь холмик. Через несколько дней муравьи исчезнут, а холмик можно будет разровнять.

Чёрный перец — отпугивающее средство

Не менее эффективным является применение молотого чёрного перца. Сильный запах этой специи отпугивает муравьев, заставляя их искать новое жилище. Посыпьте перец по всей поверхности муравейника, уделяя особое внимание краям холмика. Повторяйте процедуру каждые 2-3 дня, пока насекомые полностью не покинут участок.

Комбинированные методы

Для достижения максимального эффекта можно использовать сразу несколько средств. Например, сначала обработать муравейник содой, а затем присыпать его слоем перца. Такой комплексный подход гарантированно избавит вас от назойливых насекомых.

Важно! Перед применением любых средств убедитесь, что холмик действительно принадлежит муравьям, а не другим насекомым. Также следите, чтобы дети и животные не контактировали с обработанной территорией.

Использование простых, но эффективных методов с применением соды и перца поможет раз и навсегда решить проблему муравьев на вашем участке. Сохраняйте спокойствие и действуйте последовательно — и вскоре ваш сад будет избавлен от этих надоедливых вредителей.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Европейцы не знают, что делать с российскими "Союзами" на космодроме Куру

Российские ракеты стоимостью 160 миллионов долларов застряли на европейском космодроме, расположенном на космодроме Куру во Французской Гвиане.

Европейцы не могут решить, что делать с российскими "Союзами"
Россия отправляет нефть в Китай по Севморпути. В США считают, это необычно
Bloomberg: Россия отправила нефть в Китай по необычному маршруту
Сводка с фронта: в Харькове уничтожены 40 инструкторов НАТО, а под Киевом склад со снарядами с обеднённым ураном
В Киргизии ситуация критическая. Назревает кровавый госпереворот
В Днепропетровске задержан 18-летний убийца Ирины Фарион Дмитрий Плотников Украина имеет критический дефицит бюджета. США и другие — не пополнят Любовь Степушова История трансплантологии: от Алексиса Карреля до "головы профессора Доуэля" Сергей Лебедев
Ахиллесова пята Украины — её бюджет, который пуст
"Сокрушительный удар": по Измаилу нанесён мощный удар ВКС России
Душили и трясли: издевавшиеся над котёнком дети в Москве попали на видео
Душили и трясли: издевавшиеся над котёнком дети в Москве попали на видео
Последние материалы
Названо самое опасное место для путешественников
Салтыкова обвинила Ветлицкую в употреблении наркотиков
Названы продукты, в которых содержится витамин Е
Муравейник мечтает об исчезновении? Посыпьте его этим
Чем страховая пенсия отличается от государственной?
Антониа Сантилли из "Приключений итальянцев в России" снималась в кино для взрослых
С какой одеждой можно сочетать мужскую рубашку?
Netflix анонсирует новую многопользовательскую игру по сериалу "Игра кальмара"
Эксперт предостерег автомобилистов от проезда по лужам на высокой скорости
Звёзды Голливуда, которые на заре своей карьеры брались за любую работу
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников