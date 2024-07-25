Как правильно собрать голубику: тонкости, которые следует знать перед отправкой в лес

Сбор голубики должен производиться в одно касание

2:53 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Наступил сезон голубики, но цены на неё традиционно выше, чем на другую ягоду. Однако если вы проживаете в регионе, где она произрастает в естественных условиях, организуйте самостоятельный сбор. Тогда можно будет вдоволь насладиться этим невероятно полезным даром природы.

Фото: commons.wikimedia.org by Corwinhee, CC BY-SA 4.0

Голубика обладает своеобразным немного терпким сладковатым вкусом с приятной кислинкой за счёт большого содержания витамина С и антиоксидантов. Она помогает укрепить сосуды глаз, снизить уровень холестерина, нормализовать работу кишечника и предотвратить развитие рака, сообщает Общественная Служба Новостей.

Голубика способствует регенерации кожи, уменьшению пигментных пятен и морщин. Ягода полезна для волос и ногтей, а кальций и фосфор, содержащиеся в ней, укрепляют зубную эмаль и предотвращают развитие кариеса.

Для сбора голубики необходимо одеть лёгкую и прочную одежду, защищающую от насекомых и клещей, непромокаемую обувь, головной убор, приготовить в дорогу удобный рюкзак, взять с собой дождевик, корзину для ягоды, складной нож, термос, бутылку с водой и лёгкую еду. Не забудьте обработать одежду и кожу репеллентами.

Собирать ягоды следует утром или вечером, аккуратно срывая их начиная с нижних ветвей куста, не повреждая его. Выбирайте спелые насыщенного синего цвета ягоды, поскольку недозрелые ещё не набрали вкус. После дождя собирать голубику не рекомендуется. Подождите, пока кусты подсохнут.

Перед сбором ягоды обязательно помойте руки, ёмкости тоже должны быть чистыми. Работайте лёгкими касаниями, чтобы не повредить сизый налёт, в котором содержатся пребиотики. Так, чтобы ягодка сама падала в корзину или контейнер, которые не должны превышать одного килограмма, если вам нужны цельные не помятые плоды.

Перед тем как отправить ягоду на хранение, следует подготовить её: промыть, при необходимости удалить плодоножки, обсушить на бумажном полотенце.

Хранить ягоды голубики можно в герметичном контейнере или пакете — в холодильнике до 25 дней, в морозильной камере до года.

Если есть дегидратор, проложите поддоны пергаментом, разложите ягоду, установите температуру 55-60 градусов и сушите 8-12 часов, затем храните в герметичных контейнерах или пакетах в тёмном прохладном месте.

Можно приготовить из голубики очень вкусные и полезные джемы, варенье, компоты или соки. Также можно измельчить в блендере, засыпать сахаром и хранить в виде пюре. Для такого хранения обязательно использовать стерилизованные ёмкости из стекла.