Комплексная защита малины: как эффективно избавиться от насекомых-вредителей

Секреты профилактики и борьбы с главными вредителями малины

1:41 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Как бы мы ни старались, в саду всегда найдутся те, кто посягает на наш труд — вредители. Малина, к сожалению, не исключение. Но не стоит впадать в отчаяние, ведь существует множество действенных способов защитить этот ягодный кустарник.

Основные вредители малины

Основными врагами малины являются:

малинный жук — поедает листья и ягоды;

малинная блошка — вызывает опадение листьев и побегов;

малинная стеклянница — повреждает сердцевину стеблей;

малинный короед — уничтожает кору и камбий побегов.

Профилактические меры

Самый эффективный способ борьбы с вредителями малины — предотвратить их появление. Для этого:

соблюдайте правила агротехники — регулярно рыхлите почву, удаляйте сорняки;

высаживайте устойчивые сорта малины;

осенью обрезайте старые и больные побеги;

мульчируйте почву под кустами опилками или торфом.

Химические и биологические методы

Если вредители все же появились, используйте инсектициды или биопрепараты:

химические — Актара, Децис, Энжио (применять по инструкции);

биологические — Лепидоцид, Битоксибациллин (безопаснее для человека и природы).

Народные средства

Для борьбы с вредителями малины можно использовать и народные рецепты:

настой чеснока, лука или полыни (отпугивают насекомых);

зольный раствор или раствор мыла (уничтожают личинок и взрослых особей).

При правильном и своевременном применении эти меры надежно защитят ваши малинники от вредителей и обеспечат обильный урожай.