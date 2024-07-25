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Комплексная защита малины: как эффективно избавиться от насекомых-вредителей

Секреты профилактики и борьбы с главными вредителями малины

1:41
Садоводство » Деревья и кустарники

Как бы мы ни старались, в саду всегда найдутся те, кто посягает на наш труд — вредители. Малина, к сожалению, не исключение. Но не стоит впадать в отчаяние, ведь существует множество действенных способов защитить этот ягодный кустарник.

Основные вредители малины

Основными врагами малины являются:

  • малинный жук — поедает листья и ягоды;
  • малинная блошка — вызывает опадение листьев и побегов;
  • малинная стеклянница — повреждает сердцевину стеблей;
  • малинный короед — уничтожает кору и камбий побегов.

Профилактические меры

Самый эффективный способ борьбы с вредителями малины — предотвратить их появление. Для этого:

  • соблюдайте правила агротехники — регулярно рыхлите почву, удаляйте сорняки;
  • высаживайте устойчивые сорта малины;
  • осенью обрезайте старые и больные побеги;
  • мульчируйте почву под кустами опилками или торфом.

Химические и биологические методы

Если вредители все же появились, используйте инсектициды или биопрепараты:

  • химические — Актара, Децис, Энжио (применять по инструкции);
  • биологические — Лепидоцид, Битоксибациллин (безопаснее для человека и природы).

Народные средства

Для борьбы с вредителями малины можно использовать и народные рецепты:

  • настой чеснока, лука или полыни (отпугивают насекомых);
  • зольный раствор или раствор мыла (уничтожают личинок и взрослых особей).

При правильном и своевременном применении эти меры надежно защитят ваши малинники от вредителей и обеспечат обильный урожай.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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