Комплексная защита малины: как эффективно избавиться от насекомых-вредителей
Секреты профилактики и борьбы с главными вредителями малины
1:41
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26.07.2024 01:57
Как бы мы ни старались, в саду всегда найдутся те, кто посягает на наш труд — вредители. Малина, к сожалению, не исключение. Но не стоит впадать в отчаяние, ведь существует множество действенных способов защитить этот ягодный кустарник.
Основные вредители малины
Основными врагами малины являются:
малинный жук — поедает листья и ягоды;
малинная блошка — вызывает опадение листьев и побегов;
малинная стеклянница — повреждает сердцевину стеблей;
малинный короед — уничтожает кору и камбий побегов.
Профилактические меры
Самый эффективный способ борьбы с вредителями малины — предотвратить их появление. Для этого:
соблюдайте правила агротехники — регулярно рыхлите почву, удаляйте сорняки;
высаживайте устойчивые сорта малины;
осенью обрезайте старые и больные побеги;
мульчируйте почву под кустами опилками или торфом.
Химические и биологические методы
Если вредители все же появились, используйте инсектициды или биопрепараты:
химические — Актара, Децис, Энжио (применять по инструкции);
биологические — Лепидоцид, Битоксибациллин (безопаснее для человека и природы).
Народные средства
Для борьбы с вредителями малины можно использовать и народные рецепты:
настой чеснока, лука или полыни (отпугивают насекомых);
зольный раствор или раствор мыла (уничтожают личинок и взрослых особей).
При правильном и своевременном применении эти меры надежно защитят ваши малинники от вредителей и обеспечат обильный урожай.
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Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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