Хотите больше лилий на участке? Освойте различные способы их размножения

Лилии в саду: 3 проверенных способа их размножения

1:49 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Лилии — великолепные цветы, которые часто украшают дачные участки. Но мало кто знает, что эти растения можно легко размножать самостоятельно. Давайте разберёмся, как правильно размножать лилии разными способами.

Фото: commons.wikimedia.org by Bessi, PDM

Деление луковиц

Самый распространённый и простой метод — делить большие луковицы лилий на несколько частей. Делать это нужно осенью, когда растение уходит в период покоя.

Выкопайте луковицу, очистите её от чешуек и разрежьте острым ножом на 2-4 части, оставив у каждой фрагмента донце и несколько чешуек. Высадите разделенные луковицы на новое место, углубляя их на 10-15 см.

Размножение детками

Многие сорта лилий дают так называемые "дочки" — маленькие луковички, формирующиеся по бокам материнской. Их также можно использовать для размножения.

Аккуратно выкопайте маточную луковицу, отделите детки и посадите их на новое место на глубину 5-7 см. Уже через год они дадут полноценные растения.

Семенное размножение

Если вы хотите получить новые сорта, попробуйте вырастить лилии из семян. Собирайте их после цветения, просушите и посейте осенью или весной в рассадные ящики.

Когда всходы окрепнут, пересадите их в отдельные горшки, а затем — в открытый грунт. Ждите цветения: из семян могут вырасти растения, не похожие на материнские.

Независимо от выбранного метода, важно правильно ухаживать за лилиями в период размножения, обеспечивая им необходимые условия. Тогда вы гарантированно получите красивые, здоровые цветы.