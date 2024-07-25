Хотите больше лилий на участке? Освойте различные способы их размножения

Лилии — великолепные цветы, которые часто украшают дачные участки. Но мало кто знает, что эти растения можно легко размножать самостоятельно. Давайте разберёмся, как правильно размножать лилии разными способами.
Самый распространённый и простой метод — делить большие луковицы лилий на несколько частей. Делать это нужно осенью, когда растение уходит в период покоя.
Выкопайте луковицу, очистите её от чешуек и разрежьте острым ножом на 2-4 части, оставив у каждой фрагмента донце и несколько чешуек. Высадите разделенные луковицы на новое место, углубляя их на 10-15 см.
Многие сорта лилий дают так называемые "дочки" — маленькие луковички, формирующиеся по бокам материнской. Их также можно использовать для размножения.
Аккуратно выкопайте маточную луковицу, отделите детки и посадите их на новое место на глубину 5-7 см. Уже через год они дадут полноценные растения.
Если вы хотите получить новые сорта, попробуйте вырастить лилии из семян. Собирайте их после цветения, просушите и посейте осенью или весной в рассадные ящики.
Когда всходы окрепнут, пересадите их в отдельные горшки, а затем — в открытый грунт. Ждите цветения: из семян могут вырасти растения, не похожие на материнские.
Независимо от выбранного метода, важно правильно ухаживать за лилиями в период размножения, обеспечивая им необходимые условия. Тогда вы гарантированно получите красивые, здоровые цветы.
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