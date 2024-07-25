От веточки до молодого растения: секреты размножения туи черенками

Туя — универсальное хвойное растение, которое широко используется в ландшафтном дизайне. Вырастить новый экземпляр туи не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Всё, что вам понадобится — это небольшая веточка и немного терпения.
Для размножения туи лучше всего подойдут зелёные, неодревесневшие весенние или летние побеги длиной 10-15 см. Они должны быть здоровыми, без признаков повреждений или болезней.
Срезайте черенки острым, чистым секатором, стараясь не повредить кору. Обрежьте нижние несколько пар хвоинок, оставив 3-4 верхних.
Поместите черенки в стаканчик с водой или во влажный песок, чтобы они не высохли. Затем подготовьте почвосмесь: смешайте садовую землю, перегной и песок в равных пропорциях.
Заполните ёмкость с дренажными отверстиями этой смесью и полейте. Сделайте неглубокие углубления и аккуратно вставьте в них черенки. Расстояние между ними должно быть 5-7 см.
Накройте ёмкость прозрачным колпаком или пакетом, чтобы создать парниковый эффект. Это поможет сохранить влажность.
Поместите контейнер с черенками в тёплое, хорошо освещаемое, но без прямых солнечных лучей место. Регулярно проверяйте влажность почвы и при необходимости поливайте.
Первые признаки укоренения — появление новых побегов — обычно наблюдаются через 2-3 недели. Когда черенки укоренятся, ослабьте или снимите укрытие.
По мере роста растений постепенно приучайте их к более жёстким условиям. Высаживать в открытый грунт можно через 1-2 года, когда туи достигнут высоты 15-20 см.
Следуя этой простой технологии, вы без труда размножите любимые экземпляры туи и получите новые молодые растения.
Ходьба — это одна из самых естественных и полезных форм физической активности.