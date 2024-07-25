Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Англия обескровлена: СМИ сообщают о дефиците донорской крови
Эксперт Болдырев перечислил 4 ключевых фактора для замены старой машины на новую
Олимпиада ещё не началась, а гости уже страдают от жажды
США угрожают санкциями Индии из-за связей с Россией
Лайфхаки для домашнего ухода за волосами: советы от экспертов
С новейшим космическим кораблём США возникли неполадки
Forbes сообщил о тяжёлом поражении ВСУ под посёлком Прогресс
Тревел-блогер посоветовала Карелию для автопутешествий по России
Почему "Джокер" с Хоакином Фениксом — это больше, чем просто фильм?
Неприхотливый, но требующий заботы: как правильно ухаживать за бузульником

Простые правила, которые помогут вырастить здоровый бузульник

2:06
Садоводство » Цветы

Бузульник — это замечательное многолетнее растение с крупными, прекрасными листьями и яркими соцветиями. Однако, несмотря на свою неприхотливость, он требует определённого внимания и правильного ухода. Чтобы ваш бузульник радовал глаз из года в год, следуйте этим простым советам.

Простые правила, которые помогут вырастить здоровый бузульник
Фото: commons.wikimedia.org by Krzysztof Ziarnek, Kenraiz, CC BY-SA 4.0

Выбор места для посадки

Бузульник предпочитает полутенистые участки, защищённые от сильных ветров. Он отлично растёт как на солнечных, так и в полутенистых местах, но избегает прямых солнечных лучей в жаркий полдень.

Почва должна быть влажной, но с хорошим дренажем, чтобы корни не загнивали. Подойдут суглинистые, супесчаные или торфянистые грунты, нейтральные или слабокислые.

Посадка и пересадка

Саженцы бузульника лучше всего высаживать весной или осенью. При пересадке не забудьте заглубить корневую шейку на 2-3 см в почву, чтобы растение лучше укоренилось.

Между кустами оставляйте расстояние 60-90 см, чтобы они не загущались. Если куст разросся, его можно осторожно разделить на несколько частей и пересадить.

Полив и подкормка

Бузульнику нужен регулярный, но умеренный полив. Избегайте застоя влаги, но и не допускайте пересыхания почвы. Особенно важен полив в засушливые периоды.

Весной и во время цветения подкармливайте растение органическими или минеральными удобрениями. Это поможет ему набраться сил.

Обрезка и мульчирование

Отцветшие соцветия бузульника следует обрезать, чтобы стимулировать появление новых. Также регулярно убирайте засохшие листья.

Мульчируйте приствольный круг органикой, это поможет сохранить влагу и избежать заглушения сорняками.

Следуя этим простым правилам ухода, вы сможете вырастить пышный и здоровый бузульник, который будет долго радовать вас своим красивым внешним видом.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Сколько шагов должен делать каждый человек: норма в день

Ходьба — это одна из самых естественных и полезных форм физической активности.

Стало известно, сколько шагов в день должно быть у каждого
Сиамский кот нашёл дорогу домой от Москвы до Мурманска
Путь в 2000 километров: памятник коту Семёну установлен в память об удивительной преданности пушистика
Европейцы не знают, что делать с российскими "Союзами" на космодроме Куру
Сводка с фронта: в ВСУ уже сгоняют и женщин-"зэчек", F-16 всё-таки засунут в Староконстантинов?
В Днепропетровске задержан 18-летний убийца Ирины Фарион Дмитрий Плотников Украина имеет критический дефицит бюджета. США и другие — не пополнят Любовь Степушова История трансплантологии: от Алексиса Карреля до "головы профессора Доуэля" Сергей Лебедев
ВСУ побежали, оставляя позиции на многих участках фронта
Олимпиада позора. Организацией игр во Франции недовольны парижане, туристы, спортсмены
Как понять, что собака выбрала хозяином именно вас: самые явные признаки
Как понять, что собака выбрала хозяином именно вас: самые явные признаки
Последние материалы
Россия закупила у Китая консолей и игровых устройств на рекордные $20 млн
Как защитить кожу от солнца летом: советы по выбору и применению средств
Простые правила, которые помогут вырастить здоровый бузульник
"Спартак" подписал контракт с аргентинским полузащитником Барко
Ким Кардашьян готова управлять государством после просмотра сериала "Корона"
Как приготовить оладьи без муки
ERS: лесные пожары в Канаде привели к выбросу 183 тонн мышьяка летом 2023 года
Бланар: я отвергаю игры с энергетической безопасностью Словакии
Дмитрий Песков прокомментировал рост цен на авиабилеты
Фитнес-тренер рассказал, как оставаться в форме без спортзала
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников